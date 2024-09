Babykatzen landen völlig ausgezehrt im Tierheim: Jetzt gibt es gute Neuigkeiten

Die Katzenkinder waren bei ihrer Ankunft im Tierheim Köln-Dellbrück in einem desolaten Zustand gewesen. © Instagram/tierheim_dellbrueck

Wie das Kölner Tierheim seinen mehr als 56.000 Fans am Montagabend in einem neuen Instagram-Beitrag geschildert hatte, waren die drei jungen Kätzchen in der vergangenen Woche in die Obhut der Tierretter gegeben worden - wobei es den Vierbeinern jedoch alles andere als gut ging.

Nach Angaben der Pfleger waren die Samtpfoten nämlich in einem völlig maladen Zustand gewesen. Besonders traurig: Ein viertes Kätzchen, das eigentlich zur Gruppe dazugehörte, verstarb noch auf dem Weg ins Tierheim.

"Massiver Parasitenbefall hatte die kleinen Körper ausgezehrt", erklärten die Tierretter ihrer Community den Grund für den schlechten Zustand der Kitten und ergänzten: "Sie hatten einen kompletten Flohzirkus an Bord."

Im Tierheim kümmerten die Pfleger sich gleich nach ihrer Ankunft intensiv um die Neuankömmlinge, wärmten die Kleinen und fütterten sie. Und glücklicherweise wurden die Mühen der Tierretter belohnt!

Zum Start in die neue Woche verkündeten die Tierpfleger nämlich überglücklich, dass die Katzenbabys inzwischen auf dem Weg der Besserung sind.