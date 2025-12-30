Bei Minusgraden zu Weihnachten: Elf Katzen in Karton ausgesetzt
Hamburg - Allein in der Kälte, bei Minusgraden an Weihnachten ausgesetzt: Dieses traurige Schicksal teilten elf Katzen am 2. Weihnachtstag.
Insgesamt drei erwachsene und acht junge Katzen wurden am 26. Dezember ausgesetzt, dies teilte der Hamburger Tierschutzverein mit.
Die verlassenen Tiere waren in der Holtenklinker Straße in Bergedorf gefunden worden. Doch damit nicht genug, die Katzen wurden in einem Karton gefunden, der neben einem Mülleimer stand und das bei Minustemperaturen.
Zunächst kamen die Tiere zu einer Polizeiwache, anschließend wurden sie zum Hamburger Tierschutzverein gebracht.
Dort wird sich nun um die Katzen gekümmert und nach einem Besitzer gesucht.
Der Hamburger Tierschutzverein schätzt das Alter der jüngeren Katzen so ein, dass sie vermutlich Anfang November geboren wurden.
Die beiden älteren Katzen seien ungefähr zwischen zwei und vier Jahre alt.
Tierschutzverein benötigt Hilfe
In den Sozialen Medien ist das Entsetzen über die Tat groß: "Widerwärtige Menschen, die das getan haben, ich wünsche ihnen nur das Schlechteste" oder "Da fehlen einem die Worte, solche süßen Schätze entsorgt wie Müll", schreiben Facebook-Nutzer.
Wer die Katzenwelpen kennt, die Aussetzung beobachtet hat oder etwas über den Halter weiß, wird gebeten, sich beim Hamburger Tierschutzverein unter der 040-211106-0 zu melden.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/HamburgerTierschutzverein