Bei Minusgraden zu Weihnachten: Elf Katzen in Karton ausgesetzt

Hamburg - Allein in der Kälte, bei Minusgraden an Weihnachten ausgesetzt: Dieses traurige Schicksal teilten elf Katzen am 2. Weihnachtstag.

Die Katzenbabys sind wahrscheinlich nicht einmal zwei Monate alt. © Screenshot/Facebook/HamburgerTierschutzverein

Insgesamt drei erwachsene und acht junge Katzen wurden am 26. Dezember ausgesetzt, dies teilte der Hamburger Tierschutzverein mit.

Die verlassenen Tiere waren in der Holtenklinker Straße in Bergedorf gefunden worden. Doch damit nicht genug, die Katzen wurden in einem Karton gefunden, der neben einem Mülleimer stand und das bei Minustemperaturen.

Zunächst kamen die Tiere zu einer Polizeiwache, anschließend wurden sie zum Hamburger Tierschutzverein gebracht.

Dort wird sich nun um die Katzen gekümmert und nach einem Besitzer gesucht.

Der Hamburger Tierschutzverein schätzt das Alter der jüngeren Katzen so ein, dass sie vermutlich Anfang November geboren wurden.

Die beiden älteren Katzen seien ungefähr zwischen zwei und vier Jahre alt.