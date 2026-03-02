Die Seniorin mit dem finsteren Blick: Hat Terry eine zweite Chance verdient?
Wie das Tierheim in einem Instagram-Beitrag berichtet, ist Terry bereits rund 14 Jahre alt und hat in ihrem Leben schon einige Stationen hinter sich.
Demnach wurde sie von ihren vorherigen Besitzern in die Obhut der Tierschützer gegeben, da sie "aggressives und unsauberes" Verhalten an den Tag gelegt haben soll. Bei anderen Besitzern sei sie hingegen nicht mit unangenehmen Verhaltensweisen aufgefallen.
"Im Tierheim verhält sie sich bisher noch sehr zurückhaltend, bei vertrauten Pflegern verlässt sie auch schon mal ihr Versteck und fordert Streicheleinheiten ein", so das Tierheim. "Bei fremden Menschen traut sie sich dies bisher noch nicht." Von ihren angeblichen Unsauberkeiten fehlt bisher jede Spur, wie es weiter heißt.
In ihren 14 Lebensjahren hat Terry bereits sowohl mit anderen Katzen als auch einem Hund zusammengelebt, soll aber bestenfalls als Einzel-Prinzessin oder zu einem älteren, entspannten Artgenossen vermittelt werden.
Ihr wollt Terry kennenlernen und vielleicht sogar bei Euch aufnehmen? Dann meldet Euch per Mail an [email protected] und schildert dem Tierheim, wie die Katze bei Euch leben würde.
Titelfoto: Instagram/tierheimleipzig