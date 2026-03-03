Böse Überraschung am späten Abend: Tierretter fassungslos, als sie diese Transportbox finden

Bergheim - Auf die Mitarbeiter des Tierheims Bergheim bei Köln wartete am Montagabend eine böse Überraschung: Gleich vier Katzen auf einmal waren einfach vor den Toren der Einrichtung ausgesetzt worden.

Was für eine feige Aktion: Die Box war einfach vor den Toren des Bergheimer Tierheims abgestellt worden. © Instagram/tierheim_bergheim

Wie die Bergheimer Tierretter am Vorabend auf ihrem Instagram-Kanal berichteten, war der Mitarbeiter im Spätdienst gerade damit beschäftigt, die zahlreichen Tiere zu versorgen, als er in der Zufahrt der Einrichtung auf etwas aufmerksam wurde, das da eigentlich nicht hingehörte.

Einsam und verlassen stand dort nämlich eine Transportbox, die auf dem kalten Boden abgestellt und geöffnet worden war. Im Inneren kauerten demnach mehrere Katzen, die man offensichtlich feige ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen hatte.

Die Tierretter waren angesichts dieser dreisten Aktion fassungslos - doch nicht nur das!

Während drei der Samtpfoten nacheinander ins Katzenhaus und somit in Sicherheit gebracht werden konnten, ließ sich die vierte ausgesetzte Katze trotz aller Bemühungen nämlich nicht einfangen.

Warum man sich der Tiere überhaupt derart herzlos entledigt hatte, blieb derweil unbeantwortet, die Tierretter kündigten jedoch bereits Konsequenzen für die ehemaligen Besitzer des Quartetts an.