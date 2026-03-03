Böse Überraschung am späten Abend: Tierretter fassungslos, als sie diese Transportbox finden
Bergheim - Auf die Mitarbeiter des Tierheims Bergheim bei Köln wartete am Montagabend eine böse Überraschung: Gleich vier Katzen auf einmal waren einfach vor den Toren der Einrichtung ausgesetzt worden.
Wie die Bergheimer Tierretter am Vorabend auf ihrem Instagram-Kanal berichteten, war der Mitarbeiter im Spätdienst gerade damit beschäftigt, die zahlreichen Tiere zu versorgen, als er in der Zufahrt der Einrichtung auf etwas aufmerksam wurde, das da eigentlich nicht hingehörte.
Einsam und verlassen stand dort nämlich eine Transportbox, die auf dem kalten Boden abgestellt und geöffnet worden war. Im Inneren kauerten demnach mehrere Katzen, die man offensichtlich feige ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen hatte.
Die Tierretter waren angesichts dieser dreisten Aktion fassungslos - doch nicht nur das!
Während drei der Samtpfoten nacheinander ins Katzenhaus und somit in Sicherheit gebracht werden konnten, ließ sich die vierte ausgesetzte Katze trotz aller Bemühungen nämlich nicht einfangen.
Warum man sich der Tiere überhaupt derart herzlos entledigt hatte, blieb derweil unbeantwortet, die Tierretter kündigten jedoch bereits Konsequenzen für die ehemaligen Besitzer des Quartetts an.
Bei Instagram zeigte das Tierheim Bergheim die ausgesetzten Neuankömmlinge
Tierheim Bergheim bittet um Hinweise zu ausgesetzten Katzen
So erklärte das Tierheim, dass es den Fall zur Anzeige bringen wolle, und bat in seinem neuesten Instagram-Post um Hinweise durch die Follower. "Wer die Katzen, die auf den Bildern zu sehen sind, wiedererkennt, möge sich bitte melden", hieß es in dem Post, der auch unter den Tierheim-Fans für Empörung sorgte.
"So traurig, immer wieder so was zu lesen", lautete dabei der allgemeine Tenor, während die Community den Samtpfoten die Daumen drückte, dass sie sich rasch von dem Schock erholen und so schnell wie möglich in ein neues Leben starten können - und zwar bei liebevollen und verantwortungsbewussten Menschen.
