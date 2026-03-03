Frau holt sich Katze aus ganz bestimmtem Grund, dann begreift sie ihren Fehler

USA - Eine US-Amerikanerin entschied sich für eine Katze, weil sie glaubte, die Samtpfoten seien besonders unabhängig - leider musste sie diese Annahme schnell wieder revidieren.

Mit ihrer schwarzen Katze bekam die Frau etwas ganz Anderes, als sie ursprünglich im Sinn hatte. © Instagram/midnightcalledricky

In einem Clip auf dem Instagram-Kanal "midnightcalledricky" heißt es augenzwinkernd: "Ich habe mir eine Katze zugelegt, weil sie unabhängig sind. Ich wollte eine Katze, aber ich habe einen Anhänger bekommen."

Schon nach kurzer Zeit entpuppte sich der kleine Stubentiger als überraschend anhänglich - fast wie ein Hund. Nun würde ihre schwarze Katze kaum noch von ihrer Seite weichen, erklärte die Frau aus den USA in ihrem lustigen Video.

Ob im Bett, in der Küche, bei der Arbeit oder sogar im Badezimmer - ihr neues Haustier folge ihr auf Schritt und Tritt.

In den Kommentaren zu dem viralen Video scherzten die Nutzer über "Katzen mit Klettverschluss" oder verglichen ihre eigenen Fellnasen mit "Hunden in Katzenform".

Dabei ist das Verhalten der schwarzen Katze im Video gar nicht so ungewöhnlich. Auch wenn Katzen oft als distanziert gelten, brauchen sie regelmäßige Interaktion mit ihren Menschen, um geistig und körperlich ausgelastet zu sein.

Vor allem gemeinsames Spielen ist essenziell: Es fördert den natürlichen Jagdinstinkt des Tieres, stärkt die Muskulatur, beugt Übergewicht vor und hilft beim Stressabbau.