Besitzer ernährt ihn nicht mit Katzenfutter: Tierretter entsetzt über Gewicht von Kater

Bergheim - Mit Kater Muffin zog im Tierheim Bergheim bei Köln kürzlich ein wahrer Pfundskerl bei den Tierrettern ein, denn der Vierbeiner war ziemlich übergewichtig, nachdem sein Besitzer ihn über Jahre hinweg nicht mit Katzenfutter ernährt hatte. Das war jedoch noch nicht alles.

Der Kater war bei seiner Ankunft im Tierheim Bergheim völlig verfilzt. © Instagram/tierheim_bergheim

Wie die Tierretter am vergangenen Wochenende in einem neuen Instagram-Beitrag erklärten, kam der Neuankömmling nämlich auch "total verfilzt und verwahrlost" in der Einrichtung an, weshalb die Pfleger ihm erst mal eine neue Frisur verpassten.

Sein ehemaliger Besitzer war den Angaben des Tierheims zufolge jüngst in einem Pflegeheim untergebracht worden, woraufhin auch Muffin sein Zuhause verlassen musste. Der "aktuelle Notfall" habe bei seiner Ankunft "unglaubliche zehn Kilogramm" gewogen, weshalb nach der Fellpflege nun auch eine andere Sache ganz oben auf der Liste der Pfleger steht: Muffins Ernährung auf Vordermann bringen.

Sein Besitzer hatte den elfjährigen Kater nämlich ausschließlich mit rohem Fleisch gefüttert, weshalb die Mitarbeiter jetzt Schritt für Schritt die gesamte Ernährung ihres Schützlings umstellen werden.

Bislang verweigert sich der "kleine Brummer" dem Katzenfutter noch gänzlich, hieß es in dem kurzen Instagram-Clip, doch die Tierretter bleiben am Ball und hoffen, dass der Vierbeiner sich bald an seinen neuen Speiseplan gewöhnen wird.