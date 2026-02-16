Besitzer ernährt ihn nicht mit Katzenfutter: Tierretter entsetzt über Gewicht von Kater
Bergheim - Mit Kater Muffin zog im Tierheim Bergheim bei Köln kürzlich ein wahrer Pfundskerl bei den Tierrettern ein, denn der Vierbeiner war ziemlich übergewichtig, nachdem sein Besitzer ihn über Jahre hinweg nicht mit Katzenfutter ernährt hatte. Das war jedoch noch nicht alles.
Wie die Tierretter am vergangenen Wochenende in einem neuen Instagram-Beitrag erklärten, kam der Neuankömmling nämlich auch "total verfilzt und verwahrlost" in der Einrichtung an, weshalb die Pfleger ihm erst mal eine neue Frisur verpassten.
Sein ehemaliger Besitzer war den Angaben des Tierheims zufolge jüngst in einem Pflegeheim untergebracht worden, woraufhin auch Muffin sein Zuhause verlassen musste. Der "aktuelle Notfall" habe bei seiner Ankunft "unglaubliche zehn Kilogramm" gewogen, weshalb nach der Fellpflege nun auch eine andere Sache ganz oben auf der Liste der Pfleger steht: Muffins Ernährung auf Vordermann bringen.
Sein Besitzer hatte den elfjährigen Kater nämlich ausschließlich mit rohem Fleisch gefüttert, weshalb die Mitarbeiter jetzt Schritt für Schritt die gesamte Ernährung ihres Schützlings umstellen werden.
Bislang verweigert sich der "kleine Brummer" dem Katzenfutter noch gänzlich, hieß es in dem kurzen Instagram-Clip, doch die Tierretter bleiben am Ball und hoffen, dass der Vierbeiner sich bald an seinen neuen Speiseplan gewöhnen wird.
Kater Muffin brachte bei seiner Ankunft im Tierheim satte zehn Kilo auf die Waage
"Es ist wirklich ganz wichtig, dass gerade übergewichtige Katzen das Fressen nicht ganz aufgeben. Insofern geben wir ihm jetzt widerwillig weiterhin Fleisch, aber irgendwann muss er sich umstellen", erklärten die Pfleger.
Neben der Futterumstellung und Fellpflege steht als Nächstes auch eine Zahn-Sanierung auf der To-do-Liste der Mitarbeiter, die hoffen, dass sie anschließend ein tolles neues Zuhause für ihren Schützling finden werden.
Muffin ist nach Aussage des Tierheims nämlich "ein ganz, ganz lieber Kater", der "den ganzen Tag nur Liebe haben möchte" und ganz viel Zuwendung benötigt.
"Wir hoffen, dass sein Leben schon bald eine ganz tolle Wendung nimmt", hieß es in dem neuesten Beitrag der Bergheimer Tierretter.
Titelfoto: Instagram/tierheim_bergheim