Katze zieht dauerhaft Grimasse: Das steckt hinter Morchels Gesichtsausdruck

München - Perserkatze Morchel kam im Rahmen einer Sicherstellung ins Münchner Tierheim . Nun hofft sie auf ein neues Zuhause bei liebevollen Menschen.

Morchels Zunge hängt immer heraus, da ihr Kiefer zu kurz ist. © Tierheim München

Morchel wurde etwa im Jahr 2023 geboren. Sie ist anfangs sehr ängstlich und schüchtern, taut mit der Zeit aber immer mehr auf, berichten ihre Pfleger.

Die Samtpfote sehnt sich nach einem ruhigen Plätzchen. Größere, verständnisvolle Kinder wären dabei kein Problem für sie. "Wichtig ist, dass ihre sensiblen Signale respektiert werden", betonen ihre Pfleger.

Auch mit anderen Katzen versteht sich Morchel gut und könnte zu einem passenden Partnertier ziehen, an dem sie sich orientieren kann. Sie wird ausschließlich in Wohnungshaltung vermittelt.

Als Perserkatze leidet sie sehr unter Qualzuchtmerkmalen. Da ihr Kiefer zu kurz ist, hängt Morchels Zunge dauerhaft heraus, erklärt das Tierheim. Ihr Fell bedarf regelmäßiger und sorgfältiger Pflege. Neben täglichem Bürsten müssen ihre Halter auch für ihre Augen konsequent Sorge tragen.

Findet die sanfte Mieze ein Happy End? Melde Dich bei Interesse unter der Telefonnummer 089/921000250 im Katzenhaus und lerne Morchel kennen.