Besitzer gibt Katze im Tierheim ab: Als Pfleger das Tier sehen, sind sie entsetzt

Blasdell (New York, USA) - Was war hier der größere Schock? Wie die stark vernachlässigte Katze aussah, als sie im vergangenen Monat beim "Ten Lives Club" in Blasdell, New York, abgegeben wurde. Oder die Gleichgültigkeit ihres Besitzers, der sie nur noch loswerden wollte?

Die vernachlässigte Katze war völlig verfilzt, als sie zum Ten Lives Club kam. © Instagram/Screenshot/10livesclub

"Die Katze wurde in einer Plastikwanne angeliefert, in die lediglich drei kleine Löcher gestochen worden waren. Als wir hineinblickten, trauten wir unseren Augen kaum", schrieb das Team auf Facebook. "Ihr Rücken war derart verfilzt, wie wir es in einem solchen Ausmaß noch nie zuvor erlebt haben", fügten die Tierschützer hinzu.

Zu diesem traurigen Anblick passten die Aussagen des Besitzers. Zunächst gab er an, dass er nach sechs Jahren keine Lust mehr habe, sich um das Tier zu kümmern. Dann gab er zu, dies ohnehin nie getan zu haben.

"Er behauptete, sie habe 'zu viel Angst' vor der Fellpflege gehabt, und er habe sich nicht die Mühe gemacht, mit ihr zu einem Tierfriseur oder Tierarzt zu gehen", so der Ten Lives Club.

Zum Glück zog der Mann zumindest die Reißleine, bevor es gänzlich zu spät war.