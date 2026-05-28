Unerwartete Reise mit Happy End: Kätzchen versteckte sich in Kühlergrill

Pennsylvania (USA) - Unerwartete Reise: Ein Kätzchen wurde versehentlich quer durch den US -Bundesstaat Pennsylvania transportiert. Die Fellnase hatte sich im Kühlergrill eines Autos versteckt.

Ein Kätzchen versteckte sich rund 160 Kilometer im Kühlergrill eines Autos. © Facebook/Kennedy Township Police Department

"Heute Morgen erreichte unsere Polizeibehörde ein ungewöhnlicher Anruf: Ein Katzenbaby wurde im Kühlergrill eines Autos in Kennedy Highlands gefunden", schrieb die Polizei von Kennedy Township via Facebook.

Ohne dass der Fahrer es bemerkt habe, sei das Tier in den Grill geklettert, während es sich in Breezewood (Pennsylvania) befand.

Laut CBS News blieb das Kätzchen ganze 160 Kilometer unentdeckt. Erst am nächsten Tag hörte der Besitzer des Autos ein Miauen.

"Dank der Teamarbeit und der schnellen Reaktion der Officers Ficarri und Peterson sowie den Straßenabteilungsarbeitern Jim Gallagher und Todd Castlevetter konnte der kleine Reisende sicher gerettet werden", hieß es weiter.

Mittlerweile soll die Samtpfote bei einer Anwohnerin untergekommen sein.