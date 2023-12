Besitzer tat Katzen Schreckliches an: Nun ist "die Zeit in der Dunkelheit" vorbei

Die Katzen waren in einem dunklen, schmutzigen Zimmer gehalten worden. © Instagram/tierheim_bergheim

Für Tierfreunde ist dieser Fall wohl nur schwer zu ertragen, denn das flauschige Trio lebte bis vor Kurzem in schlimmen Verhältnissen.

Wie die Kölner Tierretter am Freitagabend in einem neuen Instagram-Beitrag schilderten, hatten Nikki, Tom und Mina lange kein artgerechtes Leben führen können - so hatte ihr Besitzer sie in einem abgedunkelten und völlig verdreckten Zimmer gehalten.

Obendrein wurden die Vierbeiner von ihrem Halter auch noch "alles andere als freundlich behandelt", wie das Tierheim berichtete.

Jüngst schien sich das Schicksal jedoch endlich zum Guten gewandt zu haben, denn die Tiere wurden aus der schmutzigen Dunkelkammer befreit und ins Tierheim gebracht.

Dort müssen die Stubentiger sich zwar erst einmal an die vielen Neuheiten - darunter "volle Näpfe, saubere Klos und vor allem Licht" - gewöhnen, doch die Hauptsache ist, dass die "Zeit in der Dunkelheit" endlich vorbei ist.