Frau geht mit ihrem Kater spazieren: Was dann geschieht, bringt alle zum Lachen

Talca (Chile) - Was als harmloser Spaziergang begann, endete für eine Katze und ihr Frauchen in einem kuriosen Moment.

Was hatte Kater Anakin auf der anderen Seite gesehen, das ihn so aufregte? © TikTok/hay_un_gato_en_mi_cama

Eigentlich wollte die Katzenbesitzerin aus Chile ihrem Kater Anakin nur einen kleinen Ausflug gönnen. Da es draußen kalt war, packte sie ihn in eine rote Kapuzenjacke ein und führte ihn sogar an der Leine.

Was die Frau zu Beginn jedoch nicht ahnte: Anakin hatte ganz andere Pläne. Während des Spaziergangs entdeckte die schnurrende Samtpfote plötzlich eine andere Katze hinter einem Gartenzaun.

Auf einmal wirkte es so, als hätte der Kater die Liebe seines Lebens erspäht. Wohl in der Annahme, er würde hindurchpassen, wagte er einen beherzten Sprung und klemmte sich zwischen den Gitterstäben ein.

Zum Glück reagierte seine Besitzerin blitzschnell und befreite den flauschigen Anakin aus seiner misslichen Lage.

Mit mehr als 8 Millionen Aufrufen und 2,3 Millionen Likes ging der lustige Clip auf TikTok viral. Tausende Katzenfans wurden auf das Video aufmerksam.