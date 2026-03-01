Besitzerin bringt Katze nach 15 Jahren ins Tierheim: Was sie dann fragt, zerreißt Personal das Herz
Claremont (New Hampshire, USA) - Was für ein bitteres Ende nach so vielen gemeinsamen Jahren: Im vergangenen Monat kehrte eine Katzenbesitzerin bei der "Sullivan County Humane Society" in Claremont, New Hampshire, ein, um ihren Kater dort abzugeben. Stattliche 15 Jahre war Starkist zu diesem Zeitpunkt alt. Doch was sein Frauchen die Mitarbeiter vor Ort noch fragte, zerriss ihnen endgültig das Herz.
Sherry Bell, Aufnahme- und Pflegekoordinatorin der Sullivan County Humane Society, sagte kürzlich in einem Interview mit Newsweek, was die ältere Dame gefragt hatte.
Sie habe ihren Kater wegen ihres eigenen hohen Alters ins Tierheim gegeben und sich erkundigt, ob man ihren geliebten Stubentiger womöglich einschläfern könne, erzählte Bell.
Dem habe ihr Team aber sofort einen Riegel vorgeschoben. "Wir nehmen alle Katzen auf und schläfern nur dann ein, wenn eine unheilbare Krankheit vorliegt", erklärte die Tierheim-Frau dem US-Magazin.
Im Falle von Starkist wäre Einschläfern allerdings überhaupt keine Option gewesen. "Er war gestern beim Tierarzt und scheint ein gesunder Kater zu sein. Nächste Woche wird er kastriert, beendet seine Quarantänezeit und wird dann zur Adoption freigegeben", sagte Bell.
Das Tierheim hat die Geschichte der Samtpfote vor Kurzem auf Facebook geteilt. Dort sorgt ein Detail allerdings für Verwunderung.
Kater Starkist wird auf Facebook vorgestellt
Demnach fragen sich einige User, ob ein so alter Kater wirklich noch kastriert werden muss. Ende Februar bezog das Tierheim mit einer augenzwinkernden Antwort Stellung.
"Auch ältere Männer, wie der 83-jährige Al Pacino, sind nicht zwangsläufig unfruchtbar! Starkist wurde also sowohl zu seinem eigenen Wohl als auch zur Verhinderung von Nachwuchs kastriert", so das Team (Hollywoodstar Al Pacino ist inzwischen 85 Jahre alt und unter anderem Vater eines zweijährigen Sohnes).
Ungeklärt bleibt jedoch die Frage, wie es für Starkist nun weitergeht. Bisher hat sich nämlich leider noch kein Interessent gemeldet.
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Sullivan County Humane Society of NH