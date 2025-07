Besitzerin muss Katze schweren Herzens abgeben: Im Tierheim ist sie todunglücklich

Köln - Katze Tabsy hatte leider riesiges Pech, denn eigentlich hatte die Samtpfote in ihrem alten Zuhause ein glückliches Leben geführt, ehe sie vor einiger Zeit dann im Tierheim Köln-Dellbrück landete. Nun hofft die Mieze auf eine neue Chance.

Das Tierheim Köln-Dellbrück sucht ein neues Zuhause für Tabsy. Die Katze ist in der Einrichtung todunglücklich. © Bildmontage: Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Auf den Fotos, die die Kölner Tierretter auf ihrer Website hochgeladen hatten, ist Tabsy ihre Unsicherheit deutlich anzusehen - die Mieze scheint seit ihrem Umzug ins Katzenhaus die Welt nicht mehr zu verstehen.

Wie die Mitarbeiter informierten, musste sich die ehemalige Besitzerin der Europäisch-Kurzhaar-Katze vor einigen Monaten schweren Herzens von ihrer Vierbeinerin trennen, nachdem sie schwer erkrankt war und sich nicht mehr um Tabsy kümmern konnte. Für die Samtpfote brach damit eine Welt zusammen.

Nach ihrem Umzug ins Tierheim machte sie es auch den Pflegern nicht gerade leicht, denn Tabsy ging in den Hungerstreik und verweigerte ihr Futter so lange, bis sie schließlich sogar in eine Klinik musste.

Inzwischen hat die 2015 geborene Fellnase sich wieder erholt und zog zurück ins Katzenhaus, doch noch immer ist sie ziemlich scheu. "Tagsüber sieht man sie so gut wie nie und meistens frisst sie in der Nacht", berichteten ihre Pfleger, die daher dringend auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause für ihren Schützling sind.