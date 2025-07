Schwangere hat Angst, dass Kater ihr Baby hassen wird: Monate später macht sie eine Entdeckung

Ein Kind aus North Carolina lachte dank eines Katers zum allerersten Mal laut. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/littlehearthhouse

Wenig später sollte dann die nächste Überraschung in Bezug auf Kind und Kater auf die Wahl-Amerikanerin warten. In einem Video sieht man das Tier nach etwas in der Luft über ihr haschen. Ihre Pfotenschläge entlockten dem Mädchen, das direkt danebensitzt, ein lautes Lachen - und zwar zum allerersten Mal.

"Ich denke darüber nach, wie ich während meiner Schwangerschaft so große Angst hatte, dass meine Katze sie hassen würde, und er nun der Erste war, der sie herzhaft zum Lachen brachte", schreibt Leslie in ihrem Beitrag. Sie beschreibt ihren Kater zudem als "geduldigste Katze der Welt". In anderen Clips sieht man, wie der Kater das Mädchen, das mittlerweile drei Jahre alt ist, regelrecht zu beschützen scheint, als er nicht von ihrer Seite weichen will.

Die Zuschauer sind sicher: Die Bindung zwischen Kater und Baby ist etwas ganz Besonderes. "Oh, sie werden beste Freunde sein", schreibt eine Userin. "Ich werde die Katzen, mit denen ich aufgewachsen bin, auch nie vergessen."

Manchmal muss man den Dingen eben ein bisschen Zeit geben ...