Besondere Schönheit: Katze Pfu lässt sich nur mit einer Sache beeindrucken
München - Der Tierschutzverein München e.V. sucht ein neues Zuhause für Katze Pfu. Findet sie ihr Glück?
Pfu wurde im Münchner Tierheim abgegeben, weil sie ihre Vorbesitzerin mehrmals attackiert hat. Die schöne Samtpfote wurde 2017 geboren und ist eine kleine Diva, so der Tierschutzverein.
Wenn sie Lust dazu hat, kann sie sehr menschenbezogen und verschmust sein, haben die Pfleger im Katzenhaus festgestellt.
Dabei geht bei Pfu Liebe durch den Magen: "Als Feinschmeckerin hofft sie im Kontakt immer auf Essen und wird dadurch schnell zutraulich und gesprächig", so der Verein.
Allerdings kann ihre Stimmung auch kippen. Sie sucht daher Menschen, die sich mit Katzen auskennen und ihre Körpersprache lesen können. Da sie an der Grenze zum Übergewicht steht, sollten ihre künftigen Besitzer sie nicht nur mit Futter bestechen. Pfu hofft auf einen Einzelplatz bei Liebhabern ohne Kinder.
Bist Du ihr großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000250 im Katzenhaus.
Stimmung kann kippen: Majestätische Katze schreckt nicht vor Attacke zurück
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Tierschutzverein München bangt um Sorgenkinder im Kleintierhaus
Neben zahlreichen Katzen hoffen auch viele Kleintiere auf ein neues Zuhause. Derzeit warten elf Zebrafinken auf neue Beisitzer.
Unter ihnen sind drei Pärchen, die gemeinsam vermittelt werden, alle andere hoffen auf bereits vorhandene Artgenossen.
"Leider haben wir außerdem viele kranke Zebrafinken, die besondere Fürsorge benötigen", erklärt der Tierschutzverein. Diese kleinen Seelchen würden sich besonders über eine Anfrage freuen.
Die sozialen Tiere brauchen unbedingt die Gesellschaft von Artgenossen und täglichen Freiflug.
Wer kann den Exoten ein artgerechtes Plätzchen bieten? Melde Dich bei Interesse im Kleintierhaus unter der Telefonnummer 089/921000520 zu den Vermittlungszeiten von 13 bis 16 Uhr.
Titelfoto: Tierheim München (2)