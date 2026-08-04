Besondere Schönheit: Katze Pfu lässt sich nur mit einer Sache beeindrucken

München - Der Tierschutzverein München e.V. sucht ein neues Zuhause für Katze Pfu. Findet sie ihr Glück?

Katze Pfu lebt nur nach ihren eigenen Regeln. Wer gibt ihr trotzdem Obhut? © Tierheim München

Pfu wurde im Münchner Tierheim abgegeben, weil sie ihre Vorbesitzerin mehrmals attackiert hat. Die schöne Samtpfote wurde 2017 geboren und ist eine kleine Diva, so der Tierschutzverein.

Wenn sie Lust dazu hat, kann sie sehr menschenbezogen und verschmust sein, haben die Pfleger im Katzenhaus festgestellt.

Dabei geht bei Pfu Liebe durch den Magen: "Als Feinschmeckerin hofft sie im Kontakt immer auf Essen und wird dadurch schnell zutraulich und gesprächig", so der Verein.

Allerdings kann ihre Stimmung auch kippen. Sie sucht daher Menschen, die sich mit Katzen auskennen und ihre Körpersprache lesen können. Da sie an der Grenze zum Übergewicht steht, sollten ihre künftigen Besitzer sie nicht nur mit Futter bestechen. Pfu hofft auf einen Einzelplatz bei Liebhabern ohne Kinder.

Bist Du ihr großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000250 im Katzenhaus.