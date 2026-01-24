Besonderer Kater wartet vergeblich: Was wird nun aus Mr. Flausch?
München - Europäisch-Langhaar-Kater Mr. Flausch kam als Fundtier ins Münchner Tierheim. Leider hat ihn niemand vermisst und wieder abgeholt, deshalb sucht der Stubentiger nun ein neues Zuhause.
Er ist kastriert und wurde schätzungsweise 2012 geboren. Mr. Flausch ist ein zutraulicher und menschenbezogener Kater, der die Nähe zu seinen Menschen sehr genießt. Die Samtpfote freut sich über jede Aufmerksamkeit, berichten seine Pfleger.
Mit größeren, verständigen Kindern hat er kein Problem. Von Artgenossen hält er jedoch nichts und wird daher als Einzelkatze vermittelt.
Er sucht ein Zuhause in reiner Wohnungshaltung. Damit er trotzdem frische Luft und Sonne genießen kann, sollte ihm ein vernetzter Balkon zur Verfügung stehen.
Vor seiner Vermittlung braucht er noch eine Zahnoperation, die im Tierheim durchgeführt wird. Seine künftigen Halter sollten Erfahrung im Umgang mit Katzen mitbringen, um ihn weiterhin gut zu versorgen: Mr. Flausch hat Bronchialprobleme (Asthma) und bekommt derzeit täglich eine Tablette. Außerdem muss er regelmäßig inhalieren.
Alles Weitere zu seiner Pflege erfährst Du im Katzenhaus EG. Melde Dich bei Interesse am imposanten Kater unter der Telefonnummer 089/921000250 im Tierheim.
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
Tierheim München: Schüchterne Katze hofft auf geduldige Menschen
Auch Europäisch-Kurzhaar-Katze Toni sucht noch ein Zuhause. Sie kam ins Tierheim, weil ihre Besitzerin ins Krankenhaus musste. Toni wurde etwa 2016 geboren.
Sie ist eine ängstliche, schüchterne und zugleich temperamentvolle Katze, die ein ruhiges und stabiles Zuhause sucht. Sie hält sich zwar gerne in der Nähe ihrer Menschen auf, entscheidet aber selbst, wie viel Nähe sie zulässt und ist "keine klassische Schmusekatze", erklären ihre Pfleger.
Hektik verunsichert Toni. Sie hofft daher auf Menschen, die ihr Sicherheit vermitteln können und ihr mit Geduld begegnen. Kinder im Haushalt sollten schon mindestens 15 Jahre alt sein.
Bei Interesse und passenden Umständen könnte getestet werden, ob sie sich mit einer vorhandenen Katze versteht. Bisher zeigte sie sich mit Artgenossen eher unverträglich, so das Tierheim.
Kannst Du Toni ein Plätzchen schenken? Dann melde Dich für weitere Informationen unter der Telefonnummer 089/921000360 im Katzenhaus OG.
Titelfoto: Bildmontage (2): Tierheim München