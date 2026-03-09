Katze kommt brennender Kerze bedrohlich nahe: Was dann passiert, lässt keinen kalt

USA - Brennende Kerzen und Haustiere sind generell eine schlechte Kombination. Dennoch lassen Emily und ihre Frau aus den USA es regelmäßig darauf ankommen. Die Quittung dafür erhielten sie im vergangenen Monat.

Emily (r.) und ihre Frau bemerken schnell, dass Katze Harper unfreiwillig mit dem Feuer spielt. © TikTok/Screenshot/mayheminem

In einem inzwischen viralen Video, das der Heimtierkamera der Frauen zu verdanken ist, kann man das "Drama" seit Ende Februar auf TikTok sehen.

Darin macht es sich Katze Harper ausgerechnet neben einem brennenden Teelicht gemütlich. Immerhin: Ihre Besitzerinnen realisieren das gefährliche Spiel bereits nach wenigen Sekunden - obwohl sie in ihre Bildschirme vertieft sind.

Um ihre Samtpfote zu warnen, brüllen die Frauen, dass sie von der Flamme weggehen soll. Doch wie es für Katzen so üblich ist, ignoriert Harper die Bemühungen der Damen. Auch deren wilde Gestikulationen beeindrucken sie nicht.

Dann passiert es: Der Schwanz des Stubentigers landet zielsicher wie bestellt genau auf der Flamme - und gerät in Windeseile in Brand.