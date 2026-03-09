Katze kommt brennender Kerze bedrohlich nahe: Was dann passiert, lässt keinen kalt
USA - Brennende Kerzen und Haustiere sind generell eine schlechte Kombination. Dennoch lassen Emily und ihre Frau aus den USA es regelmäßig darauf ankommen. Die Quittung dafür erhielten sie im vergangenen Monat.
In einem inzwischen viralen Video, das der Heimtierkamera der Frauen zu verdanken ist, kann man das "Drama" seit Ende Februar auf TikTok sehen.
Darin macht es sich Katze Harper ausgerechnet neben einem brennenden Teelicht gemütlich. Immerhin: Ihre Besitzerinnen realisieren das gefährliche Spiel bereits nach wenigen Sekunden - obwohl sie in ihre Bildschirme vertieft sind.
Um ihre Samtpfote zu warnen, brüllen die Frauen, dass sie von der Flamme weggehen soll. Doch wie es für Katzen so üblich ist, ignoriert Harper die Bemühungen der Damen. Auch deren wilde Gestikulationen beeindrucken sie nicht.
Dann passiert es: Der Schwanz des Stubentigers landet zielsicher wie bestellt genau auf der Flamme - und gerät in Windeseile in Brand.
Virales TikTok-Video zeigt kuriosen Moment mit brennendem Katzenschwanz
In diesem Moment springt Emilys Frau mit einem schnellen Satz vom Sofa. Der Schwanz lodert bereits, als sie das Feuer mit einem treffsicheren Schlag zum Erlöschen bringt. Harper passt das gar nicht. Sie springt blitzschnell vom Tisch, rennt davon.
"Sie hat es gar nicht bemerkt. Sie war hauptsächlich beleidigt, dass meine Frau sie weggeschlagen hatte, und war dann eine Weile etwas nachtragend", erklärte Emily jetzt in einem Interview mit Newsweek.
Größer war die Freude beim TikTok-Publikum. Dort erfreute sich der kuriose Clip seit dem 25. Februar nämlich großer Beliebtheit. 2,3 Millionen Klicks sind seitdem zusammengekommen, dazu mehr als 190.000 Likes.
Das wiederum gefällt den Katzenbesitzerinnen äußerst gut.
"Meine Frau und ich haben uns sehr über die netten Menschen gefreut, die unsere Katze einfach nur als Katze genießen konnten", erzählte Emily dem US-Magazin. "Und unserer Katze geht es gut, es war nur ein Unfall", fügte sie sicherheitshalber hinzu.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/mayheminem