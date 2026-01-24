Besonderer Kater wartet vergeblich: Was wird nun aus Mr. Flausch?

München - Europäisch-Langhaar-Kater Mr. Flausch kam als Fundtier ins Münchner Tierheim . Leider hat ihn niemand vermisst und wieder abgeholt, deshalb sucht der Stubentiger nun ein neues Zuhause.

Der Landhaarkater Mr. Flausch wartet im Tierheim auf seine Menschen. © Tierheim München

Er ist kastriert und wurde schätzungsweise 2012 geboren. Mr. Flausch ist ein zutraulicher und menschenbezogener Kater, der die Nähe zu seinen Menschen sehr genießt. Die Samtpfote freut sich über jede Aufmerksamkeit, berichten seine Pfleger.

Mit größeren, verständigen Kindern hat er kein Problem. Von Artgenossen hält er jedoch nichts und wird daher als Einzelkatze vermittelt.

Er sucht ein Zuhause in reiner Wohnungshaltung. Damit er trotzdem frische Luft und Sonne genießen kann, sollte ihm ein vernetzter Balkon zur Verfügung stehen.

Vor seiner Vermittlung braucht er noch eine Zahnoperation, die im Tierheim durchgeführt wird. Seine künftigen Halter sollten Erfahrung im Umgang mit Katzen mitbringen, um ihn weiterhin gut zu versorgen: Mr. Flausch hat Bronchialprobleme (Asthma) und bekommt derzeit täglich eine Tablette. Außerdem muss er regelmäßig inhalieren.

Alles Weitere zu seiner Pflege erfährst Du im Katzenhaus EG. Melde Dich bei Interesse am imposanten Kater unter der Telefonnummer 089/921000250 im Tierheim.