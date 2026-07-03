Biker stoppt sofort sein Motorrad als er sieht, was vor ihm auf der Autobahn liegt

Bloomington - Als Biker Diego am Dienstag mit Karacho über den Highway fuhr, sollte ihn plötzlich nicht nur ein Stau abbremsen: Aus dem Augenwinkel sah er etwas auf der linken Spur liegen, was keineswegs - wie zunächst angenommen - nur Müll war. Nachdem der US-Amerikaner schließlich realisiert hatte, was sich auf der Schnellstraße befand, stoppte er sofort sein Motorrad.

Biker Diego rettete ein Kätzchen auf dem Highway. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/darthh_subie

Dass seine Heimfahrt mit einer Rettungsaktion enden sollte, hatte Diego sicherlich nicht erwartet. "Während ich an der Autoschlange vorbeifuhr, bemerkte ich weiter vorne etwas in der Mitte der Fahrbahn, das sich auf den Rand zubewegte ...", sagt er gegenüber The Dodo.

Diego hielt es zunächst für eine Tüte oder Müll, doch schnell begriff er, dass ein Lebewesen in Gefahr war. Ein winziges Kätzchen hatte sich auf den viel befahrenen Highway verirrt und kroch fast unsichtbar auf der Fahrbahn umher, während um ihn herum die Fahrzeuge vorbeirasten.

Für Diego stand sofort fest, dass er das hilflose Tier nicht seinem Schicksal überlassen durfte: "In dem Moment, als ich es sah, hatte ich nur einen einzigen Gedanken: Ich muss diese Katze von der Straße holen!"

Dafür brachte sich der Biker sogar selbst in Gefahr: Er bremste stark ab, lenkte sein Motorrad auf den Standstreifen und lief dann zu Fuß zurück zur kleinen Katze. "Es fühlte sich an wie der langsamste Sprint meines Lebens", erinnert er sich.