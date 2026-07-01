Retter prüfen Mikrochip von Katze: Was sie da lesen, können sie kaum glauben

Forest Park (Illinois, USA) - Die Sache war eigentlich schon geklärt. Doch als die Retter zur Sicherheit den Mikrochip der Katze Blue überprüften, konnten sie kaum glauben, was sie da lasen.

Katze Blue hauste in einem Karton - angeleint vor dem Haus ihrer Besitzer. © Facebook/Screenshot/April’s Kittens

Die Samtpfote wurde Ende Mai von der Organisation "April's Kittens", die ihren Sitz in Forest Park, Illinois, hat, gerettet. Das arme Tier war verwahrlost und angeleint in einem Karton vor dem Haus seiner Besitzer entdeckt worden.

Die Tierschützerin Anna hatte zunächst Probleme, diese davon zu überzeugen, Blue an sie abzugeben. Doch als sie sich Hilfe vom Chicago Police Department holte, unterschrieben Blues Besitzer schließlich doch noch die nötigen Papiere.

Als Anna mit der Fellnase im Tierheim angekommen war, prüften sie und ihre Kollegen Blues Mikrochip. Zu ihrer Verwunderung waren dort andere Besitzer an einer anderen Adresse hinterlegt.

Kein Wunder, dass das Team nun versuchte, schnellstmöglich Kontakt zu ihnen herzustellen.