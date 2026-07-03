Paar geht am Meer spazieren: Was sie dort im Wasser treiben sehen, bricht ihnen das Herz
Kuzulimanı (Türkei) - Der romantische Abendspaziergang eines Paares aus der Türkei nahm eine unerwartete Wendung, als es plötzlich etwas vor sich in den Wellen treiben sah. Als die beiden realisierten, was sich dort im Wasser befand, zögerten sie keine Sekunde.
Für Aykut Balli und seine Frau war es eigentlich ein alltäglicher Ausflug ans Meer: "Dort gehen wir jeden Abend spazieren", erklärt der Mann aus Kuzulimanı gegenüber The Dodo.
Die friedliche Stimmung zwischen den spielenden Kindern am Wasser sollte sich schlagartig ändern, als Aykuts Partnerin plötzlich ein winziges Kätzchen im Meer treiben sah. "Ich verspürte den dringenden Drang zu handeln. Es fühlte sich an, als wäre mein eigenes Kind im Wasser", erinnert Aykut sich an den aufregenden Moment.
Obwohl er eigentlich nicht auf einen Badegang eingestellt war, sprang er sofort in die Wellen, um die Samtpfote zu retten. "Es ist ein Lebewesen", begründet der Türke seine heldenhafte Entscheidung.
Glücklicherweise verlief die Rettungsaktion erfolgreich und Aykut konnte mit der kleinen Katze ohne Probleme an Land schwimmen.
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Nach Rettung aus dem Meer: Katzenkind soll Happy End bekommen
Das Paar trocknete den Vierbeiner ab und ließ ihn sich an der Heizung im Auto aufwärmen.
Anschließend rissen die guten Nachrichten nicht ab: Aykut konnte in der Umgebung auch die Katzenmutter des Kleinen ausfindig machen und das gerettete Findelkind an sie übergeben. "Als ich sicher war, dass es ihr gut ging, brachte ich sie wieder mit ihrer Mutter zusammen", erzählt er weiter.
Am nächsten Morgen hatte ihn die Geschichte noch nicht losgelassen und er entschloss sich, nach den Katzen zu sehen und ihnen Futter vorbeizubringen. "Zum Glück ist der kleine Racker wohlauf."
Um den beiden Tieren jetzt ein endgültiges Happy End zu verschaffen, planen er und seine Frau nun die Katzen von der Straße zu holen. "Sie sollen ein eigenes Zuhause bekommen", verrät der Tierfreund.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/gokceadamedya