Paar geht am Meer spazieren: Was sie dort im Wasser treiben sehen, bricht ihnen das Herz

Kuzulimanı (Türkei) - Der romantische Abendspaziergang eines Paares aus der Türkei nahm eine unerwartete Wendung, als es plötzlich etwas vor sich in den Wellen treiben sah. Als die beiden realisierten, was sich dort im Wasser befand, zögerten sie keine Sekunde.

Aykut Balli rettete eine kleine Babykatze aus dem Meer, nachdem er und seine Frau das Tier während eines Spazierganges erspäht hatten. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/gokceadamedya

Für Aykut Balli und seine Frau war es eigentlich ein alltäglicher Ausflug ans Meer: "Dort gehen wir jeden Abend spazieren", erklärt der Mann aus Kuzulimanı gegenüber The Dodo.

Die friedliche Stimmung zwischen den spielenden Kindern am Wasser sollte sich schlagartig ändern, als Aykuts Partnerin plötzlich ein winziges Kätzchen im Meer treiben sah. "Ich verspürte den dringenden Drang zu handeln. Es fühlte sich an, als wäre mein eigenes Kind im Wasser", erinnert Aykut sich an den aufregenden Moment.

Obwohl er eigentlich nicht auf einen Badegang eingestellt war, sprang er sofort in die Wellen, um die Samtpfote zu retten. "Es ist ein Lebewesen", begründet der Türke seine heldenhafte Entscheidung.

Glücklicherweise verlief die Rettungsaktion erfolgreich und Aykut konnte mit der kleinen Katze ohne Probleme an Land schwimmen.