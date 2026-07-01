Herzlose Aktion im Südschwarzwald: Katze in Transportbox zurückgelassen

St. Blasien - Ein herzloser Fall von Tierquälerei: Am Dienstagnachmittag wurde in St. Blasien (Landkreis Waldshut) eine ausgesetzte Katze gefunden. Das Tier war mitsamt seiner Transportbox einfach zurückgelassen worden.

Beim Auffinden der Katze saß diese in einer Transportbox. © Polizeipräsidium Freiburg

Wie die Polizei mitteilte, entdeckten Passanten die Box mit der Katze am Dienstag gegen 16.45 Uhr. Die Retter brachten die Samtpfote umgehend in eine Tierarztpraxis. Dort konnte glücklicherweise Entwarnung gegeben werden. Der Katze gehe es den Umständen entsprechend gut.

Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Freiburg hat nun die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Um die bisher unbekannten Täter ausfindig zu machen, bitten die Beamten die Bevölkerung um Mithilfe.

Gesucht werden Zeugen, die am Dienstagnachmittag im Bereich des Sportplatzes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder konkrete Hinweise auf die Besitzer der Katze geben können.