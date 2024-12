Blinder Kater versinkt im eisigen Wasser: Rettung in letzter Sekunde!

Massachusetts (USA) - Helfer konnten in letzter Sekunde einen Kater von einer treibenden Eisfläche auf einem großen Teich retten. Tiki war wahrscheinlich vor irgendetwas geflüchtet und so manövrierte sich das 20 Jahre alte und blinde Tier in die lebensgefährliche Lage.

Das arme Tier saß mitten auf dem Eis fest und wusste nicht, wohin. © Montage: Facebook/Westford Animal Control

Zuerst hatte eine Passantin den Kater auf dem Nabnasset Pond bemerkt und verständigte sofort das Westford Police Department, wie die Westford Animal Control in einem Beitrag auf Facebook mitteilte.

Sie erzählte, dass sich das Tier etwa zehn Meter weit vom Ufer entfernt befand und auf dem Eis umhertrieb.

Schon auf dem Weg zum Teich berichtete die Frau, wie sie das Eis brechen hörte. Kurz darauf ragte nur noch der Kopf des Vierbeiners aus dem eiskalten Wasser.

Kurz vor Eintreffen der Beamten schritten allerdings zwei gutherzige Helfer zur Tat. Kris und Nate, die in einem Haus in der Nähe arbeiteten, handelten sofort. Nate sprang in ein Ruderboot und Kris versuchte, ihn mit viel Schwung in Richtung des hilfsbedürftigen Katers zu befördern.

Dabei benutzte er eine Schaufel als Eisbrecher, um zur Mitte des Teichs vorzudringen. Er erreichte den Kater schnell und konnte ihn gerade noch aus dem eisigen Wasser holen, bevor er der Kälte erlegen wäre.