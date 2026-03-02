Frau weint, als sie bemerkt, was ihre Katze jeden Abend macht
Netz - Jeden Abend sitzt Fern mit seinem Lieblingsspielzeug im Maul vor der Schlafzimmertür. Im Netz berührte der kleine Kater die Herzen zahlreicher Menschen.
Tierbesitzerin Rue hatte Fern als Kätzchen aufgenommen und mit der Flasche großgezogen, nachdem seine Mutter ihn verstoßen hatte.
Anfangs fiel der kleinen Samtpfote das Trinken von Wasser schwer, auch das Schlucken bereitete ihr Probleme. Rue schenkte ihm daraufhin ein kleines Lamm aus Stoff, welches schnell zu seinem Trostspender wurde.
Seitdem trägt Fern es überall mit sich herum, besonders abends.
In einem Video auf Rues TikTok-Account "cricketsscorner" ist zu sehen, wie Fern geduldig und leise miauend vor der Tür sitzt. Für Rue war es das erste Mal, diese nächtliche Routine bewusst wahrzunehmen - ein Anblick, der sie zu Tränen rührte.
Trotz der sehr emotionalen Szene kann Fern nachts nicht im Schlafzimmer bleiben, da dort auch Rues Kaninchen Munchie schläft, das sich von einer Krebserkrankung erholt.
Zwar verstehen sich die beiden Tiere tagsüber gut, doch nachts möchte Rue kein Risiko eingehen. Nach seiner Chemotherapie reagiert Munchie zudem empfindlich auf Störungen in seinem Bereich.
Kater mit kleinem Stofftier rührt Zuschauer zu Tränen
Auf TikTok zeigten viele Nutzer wenig Verständnis und forderten, Fern ins Schlafzimmer zu lassen. Rue stellte jedoch klar: Der Kater ist keineswegs einsam. Vor dem Schlafengehen wird ausgiebig gekuschelt, meist ein bis zwei Stunden lang.
Außerdem verlässt Fern das Zimmer oft schon nach kurzer Zeit wieder freiwillig, da er lieber auf dem Sofa liegt. Auch drei Katzen-Geschwister sorgen für Gesellschaft.
Titelfoto: TikTok/cricketsscorner