Frau führt Katze an der Leine, dann übernimmt ihr Hund das Ruder

USA - Was als behutsames Training für eine neugierige Katze begann, entwickelte sich zu einem unerwartet komischen Moment: Denn ein Hund übernahm kurzerhand die Rolle des Trainers.

Plötzlich brachte der Hund seinem Katzen-Geschwisterchen das Laufen bei. © Instagram/tightlines.and.canines

US-Amerikanerin Kylee wollte ihre getigerte Katze Camo langsam daran gewöhnen, an der Leine die Außenwelt zu erkunden. Ihr Ziel: Eines Tages gemeinsam mit Camo und ihrem Belgischen Malinois namens Mako spazieren zu gehen.

Auf ihrem Instagram-Kanal "tightlines.and.canines" dokumentierte sie die Fortschritte - bis eines der Videos besonders viel Aufmerksamkeit erhielt.

In dem Clip ist zu sehen, wie Mako die Leine der Katze vorsichtig ins Maul nimmt und scheinbar selbst das Training übernimmt.

Zunächst passt sich der Hund dem zögerlichen Tempo der Katze an, doch schon bald trottet er mit Camo im Schlepptau entschlossen los.

Die Szene wirkt chaotisch, ist aber harmlos: Laut Kylee geht es ihrer Katze gut. "Mein Hund liebt Camo über alles", erklärte sie gegenüber Newsweek. Tatsächlich folgt die Katze ihrem tierischen Gefährten offenbar auf Schritt und Tritt.

Das Video wurde innerhalb kurzer Zeit zum viralen Hit.