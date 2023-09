Mann stirbt in seiner Wohnung und wird von hungernder Katze gefressen

Cuxhaven - Was für eine schaurige Geschichte: In Cuxhaven ( Niedersachsen ) lag ein 43-jähriger Mann zwei Monate lang tot in seiner Wohnung. Um zu überleben, griff seine Katze zu drastischen Mitteln.

Um zu überleben, ernährte sich diese Katze von ihrem toten Besitzer. Nun wird sie im Tierheim Cuxhaven aufgepäppelt. © Tierheim Cuxhaven

Das Tierheim Cuxhaven berichtete auf seiner Website von dem tragischen Fall. Demnach sei der Mann in seiner Wohnung verstorben, was wochenlang von niemandem bemerkt worden sei - irgendwann habe sich die hungernde Katze nicht mehr anders zu helfen gewusst.

"Was passiert, wenn der geliebte Besitzer verstorben ist? In den ersten Tagen streunen die Tiere um dich herum, irgendwann sehen sie dich nur noch als Nahrung an", erklärte Birgit Block, Chefin des Cuxhavener Tierheim-Vereins "Eine Pfote, ein Versprechen".

Also habe sich das Tier aus purem Überlebensinstinkt von dem Körper des Toten ernährt. "Ansonsten wäre sie verhungert", verdeutlichte Block - und ergänzte: "Manche Erlebnisse machen einen nachdenklich."

Nachdem der Mann schließlich gefunden worden sei, sei die Katze "in einem erbärmlichen Zustand" ins Tierheim gekommen. Dort habe sie zunächst überhaupt nicht richtig fressen können und sich die ganze Zeit unter einem Kuschelkissen versteckt.

"Was muss diese kleine Katze gelitten haben? Ein Kampf ums Überleben und niemand ahnte, was sich hinter der Wohnungstür abspielte", sagte Block. Es sei "ein Wunder, dass sie so lange durchgehalten hat".