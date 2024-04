Katzen-Mama sucht verzweifelt nach ihren toten Babys: Was dann passiert, lässt Herzen schmelzen

Kurz nachdem Katze Callie Mutter geworden war, starben ihre Babys. Danach wurde es noch schlimmer - sie sollte sterben. Doch nun schmelzen reihenweise Herzen.

Von Christian Norm

Muskego (Wisconsin) - Sie hat viel durchgemacht: Kurz nachdem Katze Callie Mutter geworden war, starben ihre Jungen. Doch das arme Tier schien nicht zu begreifen, was geschehen war. Stattdessen sah es für Beobachter so aus, als würde sie überall nach ihren Babys suchen. Weil die arme Samtpfote immer aggressiver wurde, sollte sie sogar eingeschläfert werden. Was stattdessen geschah, bewegt heute so viele TikTok-User.

Katzen-Mama Callie wollte offenbar ziemlich lange nicht begreifen, dass ihre Babys kurz nach der Geburt gestorben waren - suchte sie scheinbar. © Screenshot/TikTok/rescuecatmittens Julia Stuller, die in Muskego, Wisconsin, lebt, wagte im August 2021 den ersten Schritt. Sie rettete Callie vorm Einschläfern, gab ihr eine Chance. Doch die Katze bestätigte zunächst die Einschätzung ihrer ehemaligen Pfleger - sie war aggressiv und wenig zutraulich.

Erst als ihr Frauchen kurze Zeit später schwanger wurde, wendete sich das Blatt. Callie wurde auf einmal sehr anhänglich, liebte es plötzlich zu kuscheln und gestreichelt zu werden. Im Juli 2022 kam schließlich Stullers Tochter Emma auf die Welt. Offenbar hatte Callie geradezu auf diesen Moment gewartet - sie wich dem Baby nicht mehr von der Seite. Katzen Frau vergleicht Katze mit ihren Ex-Freunden und zieht ein klares Fazit "Sie war nicht mehr aggressiv, und sie wurde zu einer so lieben Katze. Es war, als ob sie unsere Tochter für ein Kätzchen hielt, also leckte sie sie ab, tröstete sie und kam zu ihr, wenn sie weinte, wie es eine Mutter tun würde", sagte Stuller diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

TikTok-Videos zeigen herzliche Beziehung zwischen Mädchen und Katze