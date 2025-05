Sanfte Ginger musste viel durchmachen, jetzt hofft sie auf ein schönes Katzenleben

Mainz - Als die putzige Ginger in das Tierheim in Mainz kam, ging es der Kleinen leider nicht sonderlich gut.

Nachdem sie sich im Tierheim eingelebt hat, genießt sie jetzt ihre Streicheleinheiten. © Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.

Das liegt natürlich auch ein wenig an ihrem unverwechselbaren Aussehen. Durch ihre etwas zu kleine Schnauze schaut nämlich die Zunge immer ein kleines Stück heraus

Für die süße Maus wünscht man sich im Tierheim ein ruhiges Zuhause mit vielen Rückzugsmöglichkeiten, sodass sie sich sicher fühlen und nach und nach das Vertrauen zu ihren neuen Menschen aufbauen kann.

Ginger ist eine reine Wohnungskatze, würde sich aber über einen gesicherten Balkon sehr freuen. Sie würde sowohl als Einzelkatze als auch in einen Haushalt vermittelt werden, in dem bereits eine Katze oder ein Kater lebt.



Wer die liebenswerte Ginger kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Tierheim in Mainz per E-Mail in Verbindung setzen und einen Besuchstermin vereinbaren.