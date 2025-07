Eiskalt in Transportbox ausgesetzt! Schüchterne Katzendame hofft auf neues Leben

Leipzig - Im Leipziger Tierheim wartet die Katzendame Toka auf den Start in ein neues Leben.

Toka hofft auf den baldigen Start in ein neues, glückliches Leben. © Instagram/tierheimleipzig

Toka ist zwar gerade erst ein Jahr alt, hat aber schon viel mitgemacht: So war sie laut dem Tierheim in einer Transportbox ausgesetzt worden, wodurch sie dann schließlich in der Obhut der Pfleger landete.

Diese schwere Zeit ist nicht spurlos an der zarten Katze vorbeigegangen, so ist sie auch heute noch extrem schreckhaft und schüchtern.

"Aber mittlerweile hat Toka gut Vertrauen gefasst", so das Tierheim auf Instagram. "Wenn man sich ruhig verhält und ihr ein klein wenig Zeit gibt, dann wird man mit einer schnurrenden Katze auf dem Schoß belohnt."

Inmitten der anderen zu vermittelnden Tiere geht die zurückhaltende Mieze allerdings bisher unter. Deshalb hoffen die Pfleger nun, durch den Social-Media-Beitrag für mehr Sichtbarkeit für Toka zu sorgen.