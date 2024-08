Diebische Katze bringt ihrem Frauchen Zigaretten nach Hause: "Ich weiß nicht, wo sie das herhat"

Netz - Fast jeden Tag kommt Megans Katze von ihren Abenteuern draußen mit etwas im Maul zurück. Nun fragt sich Megan, ob ihre kleine Samtpfote in Wahrheit ein gerissener Dieb ist.

Neuerdings brachte das Kätzchen sogar eine kleine Spielzeug-Essiggurke an, die als Deko für den Schreibtisch oder fürs Bücherregal verwendet werden kann.

Inzwischen ist da schon so einiges zusammengekommen, so etwa eine Schachtel Zigaretten , ein Päckchen Tabak und eine Blisterverpackung mit Ibuprofen-Tabletten.

So nützlich können Haustiere sein: Wenn diese Katze auf das Dach hüpft und sich übers Fenster ins Haus schleicht, lässt sie des Öfteren etwas fallen, was sie ihrem Frauchen mitgebracht hat.

Fast jeden Tag bringt die niedliche Katze etwas Neues mit nach Hause. © TikTok/meganchristiann

Diebisches Verhalten ist bei Katzen nicht unüblich. Als Zeichen der Zuneigung bringen sie ihren Besitzern gerne mal "Geschenke", auch in Form von toten Tieren, die sie selbst zuvor erlegt haben, mit nach Hause.

"Ich bin mir nicht sicher, wo sie hingeht oder wie sie es bekommt", sagte Megan gegenüber Newsweek. Da jedoch gleich neben ihrem Haus ein großer Park ist, vermutet sie, dass die Katze dort oft fündig wird.

Um die Outdoor-Aktivitäten ihrer Samtpfote künftig besser kontrollieren zu können, will Megan nun ein Katzenhalsband kaufen. So kann sie im Zweifelsfall besser nachvollziehen, wo ihr Haustier sich aufhält und wo sie all die verschiedenen Gegenstände stibitzt.

"Apotheken-Express-Lieferung", schrieb ein amüsierter Zuschauer unter das Ibuprofen-Video. Ein anderer scherzte: "Bei den Preisen heutzutage muss ich meiner Katze dringend beibringen, das für mich zu tun."