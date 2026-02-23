Diese Geschichte geht ans Herz: Kater macht krasse Verwandlung durch
Köln - Als Kater Radagast noch im Tierheim Köln-Dellbrück lebte, nannten ihn die Pfleger liebevoll "den Geist", da der scheue Vierbeiner sich so gut wie nie blicken ließ. Inzwischen hat der Kater allerdings eine erstaunliche Verwandlung hingelegt.
Die Fellnase war vor einiger Zeit im Kölner Tierheim eingezogen, nachdem ihr Besitzer verstorben war, und hatte dabei große Probleme, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen.
Nach seinem Umzug hatte sich Radagast nämlich völlig zurückgezogen und tagsüber stets versteckt - bis kürzlich zwei ganz besondere Menschen in sein Leben traten.
Das Paar aus Düsseldorf gab dem scheuen Tierheim-Bewohner eine Chance, ohne ihn zuvor je zu Gesicht bekommen zu haben, und nahm Radagast bei sich auf. Und tatsächlich hat der Kater inzwischen eine 180-Grad-Wendung hingelegt, wie die Kölner Tierretter zum Start ins Wochenende bei Instagram berichteten.
Dort hatten sie einen kurzen Clip ihres ehemaligen Schützlings hochgeladen, der den Vierbeiner in seinem neuen Zuhause zeigte, wo er mit einem blinkenden Spielzeug spielte und alles außer scheu wirkte.
Plötzlich ist er nicht mehr scheu: Kater Radagast blüht in neuem Zuhause auf
"In den letzten drei Monaten hat Radagast eine enorme Metamorphose durchlaufen ... Er ist zu einem zutraulichen und äußerst witzigen Kerlchen geworden, dessen größtes Hobby es ist, Dinge herumzuschleppen", schilderten die Tierretter zu den Aufnahmen, die wohl jedem Tierfreund ans Herz gingen.
In seinem neuen Zuhause hat der inzwischen muntere Kater zudem ein ganz neues Hobby für sich entdeckt: Apportieren.
So schleppt er nach Angaben seiner neuen Besitzer tagtäglich mit Vorliebe sein gesamtes Spielzeug von Ort zu Ort und fühlt sich in seiner neuen Bleibe pudelwohl.
Ein schöneres Happy End hätten die Tierretter sich für den Kater sicher nicht wünschen können.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck