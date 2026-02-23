Diese Geschichte geht ans Herz: Kater macht krasse Verwandlung durch

Köln - Als Kater Radagast noch im Tierheim Köln-Dellbrück lebte, nannten ihn die Pfleger liebevoll "den Geist", da der scheue Vierbeiner sich so gut wie nie blicken ließ. Inzwischen hat der Kater allerdings eine erstaunliche Verwandlung hingelegt.

Der scheue Kater zog vor rund drei Monaten in ein neues Leben. © Instagram/tierheim_dellbrueck

Die Fellnase war vor einiger Zeit im Kölner Tierheim eingezogen, nachdem ihr Besitzer verstorben war, und hatte dabei große Probleme, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen.

Nach seinem Umzug hatte sich Radagast nämlich völlig zurückgezogen und tagsüber stets versteckt - bis kürzlich zwei ganz besondere Menschen in sein Leben traten.

Das Paar aus Düsseldorf gab dem scheuen Tierheim-Bewohner eine Chance, ohne ihn zuvor je zu Gesicht bekommen zu haben, und nahm Radagast bei sich auf. Und tatsächlich hat der Kater inzwischen eine 180-Grad-Wendung hingelegt, wie die Kölner Tierretter zum Start ins Wochenende bei Instagram berichteten.

Dort hatten sie einen kurzen Clip ihres ehemaligen Schützlings hochgeladen, der den Vierbeiner in seinem neuen Zuhause zeigte, wo er mit einem blinkenden Spielzeug spielte und alles außer scheu wirkte.