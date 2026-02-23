Liebe geht durch den Magen: Katze lässt sich für einen Snack viel gefallen
München - Britisch-Kurzhaar-Mix Katze Anemone kam im Rahmen einer Sicherstellung ins Münchner Tierheim. Findet sie jetzt ihr Happy End?
Sie wurde ungefähr 2020 geboren. Anemone ist eine liebe und sensible Katze, die sich für Familien mit Kindern ab etwa elf Jahren eignet. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause, in dem sie ohne Hektik ankommen kann.
Sie ist mit Artgenossen gut verträglich und benötigt einen gleichaltrigen Katzenpartner. Mit ruhigen Hunden ist sie vermutlich ebenfalls verträglich. Anemone sucht einen Platz in Wohnungshaltung. Ein vernetzter Balkon wäre ein schönes Plus für die Samtpfote.
Anfangs ist die Katze noch ängstlich und schüchtern. Der Weg in ihr Herz führt über ihren Magen: Sie ist sehr verfressen und lässt darüber schnell Nähe zu. Interessenten können also sicher leicht Vertrauen zu ihr aufbauen.
"Mit zunehmender Sicherheit ist sie verschmust, verspielt und menschenbezogen", berichten ihre Pfleger. Alles Weitere erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000360 im Katzenhaus OG.
Tierheim München: Gesprächiger Kater sucht ruhiges Zuhause
Auch Kater Fozzybear hofft auf ein neues Zuhause. Da er als Fundtier abgegeben wurde, ist über seine Vorgeschichte nichts bekannt. Geboren wurde er etwa im Jahr 2020.
Fozzybear sucht ein ruhiges Zuhause bei größeren Kindern ab zwölf Jahren. "Nach seiner Kastration ist er vermutlich mit anderen Katzen verträglich und eventuell auch mit ruhigen Hunden oder Kleintieren", erklärt das Tierheim.
Er wird nur in eine Wohnungshaltung mit vernetztem Balkon oder gesichertem Freigang vermittelt. Anfangs ist der Kater geräuschempfindlich, zeigt sich nach Eingewöhnung jedoch zutraulich, verschmust und temperamentvoll. Fozzybear ist sehr gesprächig und teilt seine Gefühle lautstark.
Er hat Herpes und infolgedessen eine Augentrübung. Noch benötigt er aber keine Medikamente. Neben der noch ausstehenden Kastration benötigt er auch eine Zahnsanierung.
Möchtest Du Fozzybear kennenlernen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000360 im Katzenhaus OG.
Titelfoto: Tierheim München (2)