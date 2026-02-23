Liebe geht durch den Magen: Katze lässt sich für einen Snack viel gefallen

München - Britisch-Kurzhaar-Mix Katze Anemone kam im Rahmen einer Sicherstellung ins Münchner Tierheim . Findet sie jetzt ihr Happy End?

Katze Anemone ist sensibel, aber zutraulich, wenn man ihr mit Geduld begegnet. © Tierheim München (2)

Sie wurde ungefähr 2020 geboren. Anemone ist eine liebe und sensible Katze, die sich für Familien mit Kindern ab etwa elf Jahren eignet. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause, in dem sie ohne Hektik ankommen kann.

Sie ist mit Artgenossen gut verträglich und benötigt einen gleichaltrigen Katzenpartner. Mit ruhigen Hunden ist sie vermutlich ebenfalls verträglich. Anemone sucht einen Platz in Wohnungshaltung. Ein vernetzter Balkon wäre ein schönes Plus für die Samtpfote.

Anfangs ist die Katze noch ängstlich und schüchtern. Der Weg in ihr Herz führt über ihren Magen: Sie ist sehr verfressen und lässt darüber schnell Nähe zu. Interessenten können also sicher leicht Vertrauen zu ihr aufbauen.

"Mit zunehmender Sicherheit ist sie verschmust, verspielt und menschenbezogen", berichten ihre Pfleger. Alles Weitere erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000360 im Katzenhaus OG.