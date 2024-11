Diese Maine-Coon-Katze hat eine ungewöhnliche Art gefunden, um nach Leckerli zu fragen

Schlauer Kater: Um Naschereien zu bekommen, betätigt Rocco einfach eine Tischglocke. Sogar das High-five beherrscht er. © TikTok/mryan108

Auf ihrem TikTok-Kanal "mryan108" zeigte die Besitzerin der Hauskatze die lustige Angewohnheit ihres flauschigen Lieblings.

Jedes Mal, wenn Rocco ein Leckerli haben möchte, läutet er eine Tischglocke. Da sein Frauchen als Rezeptionistin arbeitet, muss er sich dieses Verhalten im Laufe der Zeit wohl von ihr abgeschaut haben.

Auf TikTok ist das clevere Kätzchen bereits ein viraler Star. Mit seinen samtenen Pfoten geht Rocco erstaunlich behutsam und bedächtig vor, um allen klarzumachen, dass die Zeit der Leckereien gekommen ist.

Der Nachteil für seine Besitzerin: Rocco hat sich an die Tischglocke so sehr gewöhnt, dass er nun Köstlichkeiten anfordert, wann immer ihm danach zumute ist - und das ist ziemlich oft am Tag.

In dem witzigen Clip ist auch zu sehen, wie Roccos Frauchen augenscheinlich zu langsam ist, um Leckerli an ihren Kater zu verteilen. Daraufhin klingelt Rocco erneut und so lange, bis er seinen Willen durchgesetzt hat.