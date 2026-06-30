Dieser Fund schockiert alle: Tierschützer entdecken sechs Katzenbabys im Müll
Torgau - Es passiert immer wieder, dass unerwünschte Haustiere einfach sich selbst überlassen werden. Ein Fall aus Sachsen macht dennoch wieder fassungslos: Sechs Katzenbabys wurden dort in einem Müllcontainer gefunden.
Es ist nicht klar, ob die Mini-Samtpfoten einfach dort abgeladen wurden oder sich selbst inmitten der ganzen Abfälle und Unrat Schutz und Futter gesucht hatten. Eindeutig scheint aber, dass sie wohl nicht gewollt waren.
Immerhin haben sie in dem Container überlebt, aber das ist vermutlich das einzig Positive, das man darüber sagen kann.
"Manchmal fehlen einem einfach die Worte", zeigt sich die Tierhilfe im sächsischen Torgau in den sozialen Medien fassungslos.
Die kleine Katzen-Bande sei glücklicherweise rechtzeitig gefunden worden, werde nun gehegt und gepflegt, außerdem medizinisch versorgt. So richtig trauen sie dem Braten, dass es jemand gut mit ihnen meint, aber noch nicht über den Weg, halten noch gebührenden Abstand.
"Doch wir sind sicher: Schon bald werden aus ängstlichen Blicken neugierige kleine Katzenkinder", so die Tierschützer.
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Unzählige Katzenbabys kämpfen ums Überleben
Sie stellen sich gleichzeitig aber auch die Frage: "Warum müssen Katzenbabys überhaupt um ihr Leben kämpfen?"
Viel zu viele Kätzchen müssen ohne Schutz aufwachsen, ständig von Hunger geplagt, werden krank. Und das nur, weil zu viele Katzenbesitzer ihre Tiere nicht kastrieren lassen, die als Freigänger weiteren Nachwuchs produzieren.
Und so kommen unzählige Kitten zur Welt, für die sich dann niemand verantwortlich fühlt. Stattdessen kämpfen die Fellnasen tagtäglich ums Überleben.
Weil Bilder wie diese - Katzen auf dem Müll - nicht zu ertragen sind, "kämpfen wir für eine flächendeckende Katzenschutzverordnung mit Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht", so die Tierhilfe weiter.
Ihr eindringliches Anliegen: "Bitte unterstützt den Katzenschutz, damit kein Kitten mehr im Müll nach Hoffnung suchen muss."
Titelfoto: Facebook/Tierhilfe Torgau