Dieser Fund schockiert alle: Tierschützer entdecken sechs Katzenbabys im Müll

Torgau - Es passiert immer wieder, dass unerwünschte Haustiere einfach sich selbst überlassen werden. Ein Fall aus Sachsen macht dennoch wieder fassungslos: Sechs Katzenbabys wurden dort in einem Müllcontainer gefunden.

Zwei der sechs Katzenkinder aus dem Müllcontainer. Sie alle werden jetzt aufgepäppelt. © Facebook/Tierhilfe Torgau

Es ist nicht klar, ob die Mini-Samtpfoten einfach dort abgeladen wurden oder sich selbst inmitten der ganzen Abfälle und Unrat Schutz und Futter gesucht hatten. Eindeutig scheint aber, dass sie wohl nicht gewollt waren.

Immerhin haben sie in dem Container überlebt, aber das ist vermutlich das einzig Positive, das man darüber sagen kann.

"Manchmal fehlen einem einfach die Worte", zeigt sich die Tierhilfe im sächsischen Torgau in den sozialen Medien fassungslos.

Die kleine Katzen-Bande sei glücklicherweise rechtzeitig gefunden worden, werde nun gehegt und gepflegt, außerdem medizinisch versorgt. So richtig trauen sie dem Braten, dass es jemand gut mit ihnen meint, aber noch nicht über den Weg, halten noch gebührenden Abstand.

"Doch wir sind sicher: Schon bald werden aus ängstlichen Blicken neugierige kleine Katzenkinder", so die Tierschützer.