Illegale Katzenzucht aufgedeckt: 23 Tiere gerettet
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Von Jule Meck
Neuburg an der Donau - Das Veterinäramt hat eine illegale Katzenzucht in Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) aufgelöst.
23 Katzen, darunter mehrere Katzenwelpen, wurden in die Obhut des Tierschutzvereins übergeben, wie das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen mitteilte.
Einige der Katzen befanden sich in einem schlechten Gesundheitszustand und werden nun tierärztlich versorgt.
Bereits im Jahr 2024 verbot das Veterinäramt dem Tierhalter die gewerbliche Katzenzucht. Dieser züchtete und verkaufte jedoch weiterhin Katzen, ohne den Tierschutz einzuhalten.
Die Polizei in Neuburg an der Donau hat die Ermittlungen gegen den Mann wegen möglicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa