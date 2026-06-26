Illegale Katzenzucht aufgedeckt: 23 Tiere gerettet

Neuburg an der Donau - Das Veterinäramt hat eine illegale Katzenzucht in Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) aufgelöst.

Als das Veterinäramt die Zucht in Neuburg auflöste, wurden 23 Katzen in teils schlechtem Zustand gefunden. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

23 Katzen, darunter mehrere Katzenwelpen, wurden in die Obhut des Tierschutzvereins übergeben, wie das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen mitteilte.

Einige der Katzen befanden sich in einem schlechten Gesundheitszustand und werden nun tierärztlich versorgt.

Bereits im Jahr 2024 verbot das Veterinäramt dem Tierhalter die gewerbliche Katzenzucht. Dieser züchtete und verkaufte jedoch weiterhin Katzen, ohne den Tierschutz einzuhalten.