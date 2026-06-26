Illegale Katzenzucht aufgedeckt: 23 Tiere gerettet

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Trotz Verbots züchtete und verkaufte ein Mann in Neuburg an der Donau weiter Katzen. Das Veterinäramt löste die illegale Zucht nun auf.

Von Jule Meck

Neuburg an der Donau - Das Veterinäramt hat eine illegale Katzenzucht in Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) aufgelöst.

Als das Veterinäramt die Zucht in Neuburg auflöste, wurden 23 Katzen in teils schlechtem Zustand gefunden. (Symbolbild)
Als das Veterinäramt die Zucht in Neuburg auflöste, wurden 23 Katzen in teils schlechtem Zustand gefunden. (Symbolbild)  © Sven Hoppe/dpa

23 Katzen, darunter mehrere Katzenwelpen, wurden in die Obhut des Tierschutzvereins übergeben, wie das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen mitteilte.

Einige der Katzen befanden sich in einem schlechten Gesundheitszustand und werden nun tierärztlich versorgt.

Bereits im Jahr 2024 verbot das Veterinäramt dem Tierhalter die gewerbliche Katzenzucht. Dieser züchtete und verkaufte jedoch weiterhin Katzen, ohne den Tierschutz einzuhalten.

Die Polizei in Neuburg an der Donau hat die Ermittlungen gegen den Mann wegen möglicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa

Mehr zum Thema Katzen: