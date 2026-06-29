29.06.2026 21:10 Streunender Kater taucht vor Fenster von Katzen-Besitzerin auf: Was er dann tut, wundert sie sehr

Jaclyn Andersen aus Memphis, Tennessee, berichtete jetzt in einem Gespräch, warum der Kater sie so verwunderte.

Von Christian Norm

Memphis (Tennessee, USA) - Vermutlich ist es genau dieser Moment, der so vielen Instagram-Nutzern nahegeht: Ein einsamer, streunender Kater steht vor der Haustür einer Frau, in deren Wohnung es sich bereits drei Katzen gemütlich gemacht haben. Der arme Streuner wirkt müde und krank. Seit der Clip Mitte Juni online ist, wurde er mehr als zwei Millionen Mal angesehen. Die Geschichte dahinter kann sich ebenfalls sehen lassen. Jaclyn Andersen aus Memphis, Tennessee, berichtete jetzt in einem Gespräch mit The Dodo, warum der Kater sie so verwunderte.

Kater Charles stand vor der Tür. Drinnen saßen Jaclyn Andersens Katzen. © Instagram/Screenshot/jacnpat Er "tauchte mitten in der Nacht auf", erzählte die Tierfreundin. "Das Erste, was mir auffiel, waren diese riesigen Katerbacken. Die waren kaum zu übersehen", ergänzte sie. Der Grund für die regelmäßigen Besuche: Andersen stellte abends extra Katzenfutter für die Streuner in der Nachbarschaft zur Verfügung. Doch Charles, wie sie den Kater schließlich nannte, verhielt sich ganz anders als seine Artgenossen. "Mir fiel auf, dass er anscheinend eine ganze Stunde lang auf der Fußmatte schlief (…) es war einfach ein sehr verwunderliches Verhalten, denn die meisten verwilderten Tiere sind normalerweise sehr scheu", sagte Andersen. Katzen Ärzte konnten ihr Bein nicht retten: Katze Letti hofft trotz Handicap auf ein Happy End Einige Tage später begann Charles, ziemlich deutliche Signale zu senden.

Virale Instagram-Videos zeigen die rührende Geschichte

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