Streunender Kater taucht vor Fenster von Katzen-Besitzerin auf: Was er dann tut, wundert sie sehr

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Jaclyn Andersen aus Memphis, Tennessee, berichtete jetzt in einem Gespräch, warum der Kater sie so verwunderte.

Von Christian Norm

Memphis (Tennessee, USA) - Vermutlich ist es genau dieser Moment, der so vielen Instagram-Nutzern nahegeht: Ein einsamer, streunender Kater steht vor der Haustür einer Frau, in deren Wohnung es sich bereits drei Katzen gemütlich gemacht haben. Der arme Streuner wirkt müde und krank. Seit der Clip Mitte Juni online ist, wurde er mehr als zwei Millionen Mal angesehen. Die Geschichte dahinter kann sich ebenfalls sehen lassen. Jaclyn Andersen aus Memphis, Tennessee, berichtete jetzt in einem Gespräch mit The Dodo, warum der Kater sie so verwunderte.

Kater Charles stand vor der Tür. Drinnen saßen Jaclyn Andersens Katzen.
Kater Charles stand vor der Tür. Drinnen saßen Jaclyn Andersens Katzen.  © Instagram/Screenshot/jacnpat

Er "tauchte mitten in der Nacht auf", erzählte die Tierfreundin. "Das Erste, was mir auffiel, waren diese riesigen Katerbacken. Die waren kaum zu übersehen", ergänzte sie.

Der Grund für die regelmäßigen Besuche: Andersen stellte abends extra Katzenfutter für die Streuner in der Nachbarschaft zur Verfügung. Doch Charles, wie sie den Kater schließlich nannte, verhielt sich ganz anders als seine Artgenossen.

"Mir fiel auf, dass er anscheinend eine ganze Stunde lang auf der Fußmatte schlief (…) es war einfach ein sehr verwunderliches Verhalten, denn die meisten verwilderten Tiere sind normalerweise sehr scheu", sagte Andersen.

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Einige Tage später begann Charles, ziemlich deutliche Signale zu senden.

Virale Instagram-Videos zeigen die rührende Geschichte

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Kater Charles ist noch immer sehr scheu.
Kater Charles ist noch immer sehr scheu.  © Instagram/Screenshot/jacnpat

"Als er mich durch das Fenster sah, lief er nicht sofort weg", erzählte Andersen dem Tiermagazin. "Er blieb einfach ein wenig da und begann, mir durch die Scheibe langsam zuzublinzeln. Es sah so aus, als wollte er mir etwas mitteilen."

Schnell wurde der US-Amerikanerin klar, dass Charles mehr wollte als nur Futter. Nach einigen Tagen ließ sie die Samtpfote schließlich in ihre Wohnung. Bald darauf standen mehrere Tierarztbesuche an.

Charles wurde kastriert und seine gesundheitlichen Probleme behandelt. Inzwischen ist er ein fester Teil der Familie - und die nunmehr vierte Katze von Andersen.

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Diese ist sich inzwischen sicher: "Ich glaube, er war einfach bereit für seinen Ruhestand und sah in meinem Haushalt - mit all meinen geschützten Katzen - eine Art Seniorenresidenz."

Titelfoto: Instagram/Screenshot/jacnpat

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