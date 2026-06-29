Seit 2022 vermisst: Katze aus Frankreich über 1000 Kilometer entfernt gefunden

Dermbach - Eine seit Jahren vermisste Katze aus Frankreich wurden von Tierschützern zufällig in Dermbach (Wartburgkreis) gefunden.

Katze "Nini" wurde jahrelang vermisst und kann bald wieder zu ihrer Familie nach Frankreich zurückkehren. © Screenshot/Facebook/DasMietshaus

Die erstaunliche und zugleich erfreuliche Entdeckung ist allerdings auf puren Zufall zurückzuführen. Eine ehrenamtliche Tierschützerin sollte eine andere Katze kastrieren, die einer Frau zugelaufen und trächtig schien.

Nachdem die Kastration reibungslos verlaufen war, war die Tierschützerin gebeten worden ein Chip einer Katze auszulesen, die der Dame bereits im Jahr 2024 zugelaufen. Hierbei stellte sich heraus, dass die Chip-Nummer der Mietze in Frankreich registriert ist, wie der Verein "Das Mietzhaus – die Pfötchenretter e.V.", auf Facebook mitteilten.

Der Tierschutzverein war daraufhin in die Recherche gegangen und konnte mit Unterstützung der französischen Registrierungsbehörde "I-Cad" die Familie der vermissten Katze ausfindig machen.

Als die Besitzer aus Nizza kontaktiert wurden, stellte sich heraus, dass das Tier seit 2022 vermisst wird. Die Familie sei laut Angaben der Pfötchenretter über den Fund ihres Vierbeiners "völlig aus dem Häuschen". Sie wollen den weiten weg aus Nizza auf sich nehmen, um ihre "Nini" nach Hause zu holen.