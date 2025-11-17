Drei hilflose Katzenbabys in Radeberg ausgesetzt: Wer hat etwas gesehen?
Radeberg - Unbekannte haben am frühen Montagmorgen drei wenige Wochen alte Katzenbabys in Radeberg ausgesetzt.
Wie der Tierschutzverein Radeberg e.V. berichtet, wurden die schätzungsweise vier Wochen alten Kitten am Montagmorgen gegen 8 Uhr in einem Schuhkarton vor der Wohnungstür einer Mitarbeiterin auf der Schwabacher Allee abgeladen.
Die Tiere wurden wenig später entdeckt.
"Wir sind so sauer", heißt es dazu in einem Facebook-Beitrag des Tierheims.
Die drei Katzenbabys sind zu jung, um ohne ihre Mutter zurechtzukommen.
Deshalb müssen die Mitarbeiter sie nun von Hand aufziehen - eine sehr zeitintensive und belastende Aufgabe.
Wer hat etwas auf der Schwabacher Allee beobachtet?
Besonders verärgert zeigte sich der Verein darüber, dass der Halter die Tiere nicht direkt im Tierheim abgegeben hatte: "Wenn du schon Katzen aussetzt, hättest du wenigstens die Mama mit abgeben sollen und das am besten im Tierheim", richtet sich das Tierheim Radeberg direkt an den ursprünglichen Besitzer.
Der Verein bittet alle, die am Montagmorgen auf der Schwabacher Allee etwas Verdächtiges gesehen haben, sich telefonisch unter 03528 2290605 zu melden.
Jede Information könnte helfen, den Verantwortlichen ausfindig zu machen.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Tierschutzverein Radeberg e.V