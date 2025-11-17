Drei hilflose Katzenbabys in Radeberg ausgesetzt: Wer hat etwas gesehen?

Radeberg - Unbekannte haben am frühen Montagmorgen drei wenige Wochen alte Katzenbabys in Radeberg ausgesetzt.

Die drei Katzenbabys sind zu jung, um ohne ihre Mutter zurechtzukommen. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Tierschutzverein Radeberg e.V

Wie der Tierschutzverein Radeberg e.V. berichtet, wurden die schätzungsweise vier Wochen alten Kitten am Montagmorgen gegen 8 Uhr in einem Schuhkarton vor der Wohnungstür einer Mitarbeiterin auf der Schwabacher Allee abgeladen.

Die Tiere wurden wenig später entdeckt.

"Wir sind so sauer", heißt es dazu in einem Facebook-Beitrag des Tierheims.

Die drei Katzenbabys sind zu jung, um ohne ihre Mutter zurechtzukommen.

Deshalb müssen die Mitarbeiter sie nun von Hand aufziehen - eine sehr zeitintensive und belastende Aufgabe.