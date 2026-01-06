Katzen träumen von neuem Zuhause: Flauschi und Mimo warten schon länger auf ihr Glück

Köln - Flauschi und Mimo mussten vor kurzer Zeit einen traurigen Schicksalsschlag verkraften, denn die Katzen verloren ihren Besitzer und wurden daraufhin ins Tierheim Köln-Dellbrück gebracht. Vor allem Mimo fiel der Umzug in die Einrichtung schwer.

Flauschi ist ein zutraulicher Perserkater, bei dem der Name Programm ist. © Bildmontage: Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Eigentlich hatte es dem flauschigen Perserkater und der Europäisch-Kurzhaar-Katze in ihrem alten Zuhause an nichts gefehlt, doch nachdem ihr Herrchen kürzlich verstorben war, musste das arme Duo seine Bleibe für immer aufgeben und landete zusammen mit zwei weiteren Katzen im Kölner Tierheim.

Die beiden Samtpfoten, mit denen das Duo bei den Tierrettern gelandet war, fanden rasch ein neues Zuhause, während Flauschi und Mimo leider immer noch auf ihr großes Glück warten.

Dabei habe es Mimo besonders schwer, wie die Mitarbeiter auf ihrer Website erklärten, denn die Mieze "war zwei Wochen länger als die anderen [Tiere] in der alten Wohnung, weil sie sich nicht einfangen ließ", schilderten die Tierretter. Wenig überraschend sei Mimo völlig verstört im Tierheim eingetroffen und habe noch immer Probleme, das Erlebte zu verdauen.

Die meiste Zeit des Tages verkriecht die arme Samtpfote sich. Dabei wissen die Mitarbeiter von Verwandten des ehemaligen Besitzers, dass sie eigentlich - ähnlich wie Flauschi - zutraulich sei. "Der Schock sitzt jedoch offenbar noch tief", mutmaßten die Pfleger.