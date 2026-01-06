Katzen träumen von neuem Zuhause: Flauschi und Mimo warten schon länger auf ihr Glück
Köln - Flauschi und Mimo mussten vor kurzer Zeit einen traurigen Schicksalsschlag verkraften, denn die Katzen verloren ihren Besitzer und wurden daraufhin ins Tierheim Köln-Dellbrück gebracht. Vor allem Mimo fiel der Umzug in die Einrichtung schwer.
Eigentlich hatte es dem flauschigen Perserkater und der Europäisch-Kurzhaar-Katze in ihrem alten Zuhause an nichts gefehlt, doch nachdem ihr Herrchen kürzlich verstorben war, musste das arme Duo seine Bleibe für immer aufgeben und landete zusammen mit zwei weiteren Katzen im Kölner Tierheim.
Die beiden Samtpfoten, mit denen das Duo bei den Tierrettern gelandet war, fanden rasch ein neues Zuhause, während Flauschi und Mimo leider immer noch auf ihr großes Glück warten.
Dabei habe es Mimo besonders schwer, wie die Mitarbeiter auf ihrer Website erklärten, denn die Mieze "war zwei Wochen länger als die anderen [Tiere] in der alten Wohnung, weil sie sich nicht einfangen ließ", schilderten die Tierretter. Wenig überraschend sei Mimo völlig verstört im Tierheim eingetroffen und habe noch immer Probleme, das Erlebte zu verdauen.
Die meiste Zeit des Tages verkriecht die arme Samtpfote sich. Dabei wissen die Mitarbeiter von Verwandten des ehemaligen Besitzers, dass sie eigentlich - ähnlich wie Flauschi - zutraulich sei. "Der Schock sitzt jedoch offenbar noch tief", mutmaßten die Pfleger.
Katzen sehnen sich nach liebevollem Zuhause: Wer gibt den Samtpfoten eine Chance?
Um Mimo und Flauschi nun schnellstmöglich den Start in ein neues Leben zu ermöglichen, sucht das Tierheim nach neuen Besitzern für ihre beiden Schützlinge, bei denen insbesondere Mimo endlich ankommen und wieder Vertrauen fassen kann.
"Eine Wohnung mit sicherem Balkon wäre super, ebenso, wenn es dort etwas ruhiger zugehen würde", informierten die Mitarbeiter potenzielle Interessenten vorab und drückten dem Katzen-Duo die Daumen, dass sie dem Tierheim schon bald den Rücken kehren können.
Wer die niedlichen Samtpfoten kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Flauschi und Mimo gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Köln-Dellbrück/Website