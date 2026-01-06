Yumi musste am Kopf getackert werden! Kater hat einiges hinter sich, folgt jetzt das Happy End?

Kassel - Was ist nur dem armen Yumi widerfahren? Der liebenswerte Kater wurde mit einer heftigen Wunde am Kopf , die geklammert werden musste, als Fundtier bei der " Wau-Mau-Insel " abgegeben. Dort wartet er auf sein Happy End.

Yumi sucht sein Für-immer-Zuhause. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims gehen davon aus, dass es sich bei der Wunde, die inzwischen bereits gut verheilt ist, möglicherweise um eine Bissverletzung gehandelt haben könnte.

Mit Sicherheit ließe sich das allerdings nicht sagen.

Für Yumi waren die Folgen vor allem eins: nervig. Der Kleine musste Wochen auf der Krankenstation verbringen und außerdem einen in seinen Augen richtig blöden Kragen um sein Köpfchen tragen.

Doch damit nicht genug. Da der Britisch-Kurzhaar-Kater, der circa vier Jahre alt sein dürfte und rund 4,7 Kilogramm auf die Waage bringt, leider weder kastriert noch gechippt war, musste auch das nach seiner Genesung beides noch nachgeholt werden.

All das hat er mit Bravour hinter sich gebracht, jetzt soll es in sein Für-immer-Zuhause gehen.