Yumi musste am Kopf getackert werden! Kater hat einiges hinter sich, folgt jetzt das Happy End?

Kassel - Was ist nur dem armen Yumi widerfahren? Der liebenswerte Kater wurde mit einer heftigen Wunde am Kopf, die geklammert werden musste, als Fundtier bei der "Wau-Mau-Insel" abgegeben. Dort wartet er auf sein Happy End.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims gehen davon aus, dass es sich bei der Wunde, die inzwischen bereits gut verheilt ist, möglicherweise um eine Bissverletzung gehandelt haben könnte.
Mit Sicherheit ließe sich das allerdings nicht sagen.
Für Yumi waren die Folgen vor allem eins: nervig. Der Kleine musste Wochen auf der Krankenstation verbringen und außerdem einen in seinen Augen richtig blöden Kragen um sein Köpfchen tragen.
Doch damit nicht genug. Da der Britisch-Kurzhaar-Kater, der circa vier Jahre alt sein dürfte und rund 4,7 Kilogramm auf die Waage bringt, leider weder kastriert noch gechippt war, musste auch das nach seiner Genesung beides noch nachgeholt werden.
All das hat er mit Bravour hinter sich gebracht, jetzt soll es in sein Für-immer-Zuhause gehen.
Ihr wollt Yumi ein Happy End schenken? Meldet Euch bei der "Wau-Mau-Insel" in Kassel
Gesucht werden laut dem Tierheim in Kassel "verantwortungsbewusste Katzenfreunde mit Herz und Verstand", die mit Yumi "durch dick und dünn" gehen wollen. Verdient hat der Kleine, der wieder völlig fit ist, das ersehnte Happy End auf jeden Fall.
Wichtig: Ob sich Yumi mit einer reinen Wohnungshaltung zufriedengeben wird, lässt sich den Angaben zufolge nicht sagen.
Wer sich direkt in Yumi verliebt hat, kann sich montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 05618615680, jederzeit per E-Mail oder über das Webformular bei der "Wau-Mau-Insel" melden.
Titelfoto: Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel