Einfach ausgesetzt, jetzt sucht die schüchterne Scottish Fold ein kuscheliges Zuhause

Kassel - Für die etwas schüchterne, aber sehr verschmuste Katze Murmel sucht das Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel ein schönes, neues Zuhause.

Murmel hatte sich mehrere Tage in einer Kleingartenanlage herumgetrieben, ehe sie ein Tierfreund zur "Wau-Mau-Insel" brachte. © Bund gegen Missbrauch der Tiere e. V.

Murmel ist etwa sechs Jahre alt und eine Scottish Fold - also eine Schottische Faltohrkatze, wie man an den typischen Öhrchen sehen kann.

Diese sind das Ergebnis einer vererbbaren Mutation, die durch die Züchtung allerdings auch sehr negative Folgen mit sich bringen kann. Denn reinrassige Schottische Faltohrkatzen erkranken häufig an Osteochondrodysplasie (OCD), was unter anderem zu einer schweren Arthritis führen kann.

So wird auf der Webseite der "Wau-Mau-Insel" auch noch einmal betont, dass der Handel und die Haltung der Tiere in Deutschland zwar generell erlaubt ist, aber als tierschutzwidrig gilt. In Österreich beispielsweise sind Handel und Zucht von Scottish Folds komplett verboten.

Für all das kann Murmel natürlich nichts. Sie kam als Fundkatze ins Tierheim in Kassel. Zuvor habe sie sich mehrere Tage lang in einer Kleingartenanlage herumgetrieben, ehe sie ein Tierfreund zur "Wau-Mau-Insel" brachte.