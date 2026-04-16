Einfach in einer Transportbox ausgesetzt: Katzenopa Fredo hofft auf sein Happy End
Hamburg - Allein ausgesetzt in einer Transportbox: Niemand scheint den Katzenopa zu vermissen. Wer schenkt dem verspielten Fredo ein Happy End?
Auf seiner Website schreibt der Hamburger Tierschutzverein, dass der zehnjährige Kater am 29. September 2025 zu ihnen ins Hamburger Tierheim gekommen ist.
Fredo ist eine Europäische Kurzhaar Katze mit schwarzem Fell und weißen Abzeichen. Außerdem ist der Stubentiger kastriert und stubenrein.
Das arme Tier wurde ausgesetzt in einer Transportbox gefunden, bevor er in die Obhut des Tierheims kam. Seitdem der Vierbeiner dort ist, zeigt sich die Samtpfote von seiner besten Seite. Laut seinen Pflegern ist der Kater freundlich, verspielt und liebt es gekrault zu werden.
Obwohl Fredo nicht mehr der Jüngste ist, tobt und spielt er furchtbar gerne, deswegen braucht der Katzenopa auch unbedingt seinen Freigang.
Trotzdem genießt die selbstbewusste Samtpfote auch ruhige Momente, dafür wäre ein gemütlicher Kratzbaum in seinem neuen Heim ideal.
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Katzenopa Fredo hat einige Päckchen zu tragen
Doch der betagte Kater hat auch seine Päckchen zu tragen: Bei einer Untersuchung wurde bei ihm eine Leberveränderung, eventuell eine Zyste, festgestellt. Außerdem musste der Katzenopa eine Zahnsanierung über sich ergehen lassen.
Für eine längere Zeit musste Fredo einen Halskragen tragen, seitdem kratzt sich der Kater aus Angewohnheit am Hals.
Allerdings probieren seine Pfleger ihm dieses Verhalten abzugewöhnen, doch es kann sein, dass seine neuen Besitzer noch mit ihm daran weiterarbeiten müssen.
Ob die Samtpfote sich auch mit anderen Katzen versteht, ist noch unklar, deswegen wird die Fellnase lieber als Einzelprinz vermittelt.
Ihr wollt Fredo ein liebevolles Zuhause schenken? Seinen kompletten Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.