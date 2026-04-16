Einfach in einer Transportbox ausgesetzt: Katzenopa Fredo hofft auf sein Happy End

Hamburg - Allein ausgesetzt in einer Transportbox: Niemand scheint den Katzenopa zu vermissen. Wer schenkt dem verspielten Fredo ein Happy End?

Der arme Katzenopa Fredo wurde in einer Transportbox ausgesetzt. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Auf seiner Website schreibt der Hamburger Tierschutzverein, dass der zehnjährige Kater am 29. September 2025 zu ihnen ins Hamburger Tierheim gekommen ist.

Fredo ist eine Europäische Kurzhaar Katze mit schwarzem Fell und weißen Abzeichen. Außerdem ist der Stubentiger kastriert und stubenrein.

Das arme Tier wurde ausgesetzt in einer Transportbox gefunden, bevor er in die Obhut des Tierheims kam. Seitdem der Vierbeiner dort ist, zeigt sich die Samtpfote von seiner besten Seite. Laut seinen Pflegern ist der Kater freundlich, verspielt und liebt es gekrault zu werden.

Obwohl Fredo nicht mehr der Jüngste ist, tobt und spielt er furchtbar gerne, deswegen braucht der Katzenopa auch unbedingt seinen Freigang.

Trotzdem genießt die selbstbewusste Samtpfote auch ruhige Momente, dafür wäre ein gemütlicher Kratzbaum in seinem neuen Heim ideal.