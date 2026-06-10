Tierheim entdeckt tragische Verbindung zwischen zwei Fundkatzen

Bergheim – Das Tierheim Bergheim staunte nicht schlecht: Nur wenige Tage nach einem völlig verwahrlosten Fundkater landet plötzlich ein zweites Tier dort, das ihm zum Verwechseln ähnlich sieht. Schnell ist klar: Die beiden gehören zusammen.

Die beiden verwahrlosten Kater Granini und Valensino wurden vom Tierheim Bergheim aufgenommen und von ihrem völlig verfilzen Fell befreit. © Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim

Schon am Freitag war der erste Kater in schlechtem Zustand gefunden und in einer Tierklinik abgegeben worden. Jetzt folgte die nächste Überraschung.

"Unfassbar, aber wahr: Unser verfilzter, abgemagerter Fundkater von Freitag ist mit seinem Bruder wiedervereint!", schreiben die Tierschützer auf Instagram.

Auslöser war ein Anruf aus der Tierklinik. Dort war ein weiterer Fundkater aufgenommen worden, der dem ersten wie aus dem Gesicht geschnitten ähnelt. Auch er ist ein unkastrierter Langhaar-Scottish-Fold-Kater, völlig verfilzt und voller Ungeziefer.

Das Tierheim holte den Neuankömmling ab, gab ihm den Namen Valensino und setzte ihn zu Fundkater Granini.

Die Reaktion ließ keine Zweifel offen: "Die beiden verstanden sich sofort bestens, und es gibt keinen Zweifel, dass sie Brüder sind."