Tierheim entdeckt tragische Verbindung zwischen zwei Fundkatzen
Bergheim – Das Tierheim Bergheim staunte nicht schlecht: Nur wenige Tage nach einem völlig verwahrlosten Fundkater landet plötzlich ein zweites Tier dort, das ihm zum Verwechseln ähnlich sieht. Schnell ist klar: Die beiden gehören zusammen.
Schon am Freitag war der erste Kater in schlechtem Zustand gefunden und in einer Tierklinik abgegeben worden. Jetzt folgte die nächste Überraschung.
"Unfassbar, aber wahr: Unser verfilzter, abgemagerter Fundkater von Freitag ist mit seinem Bruder wiedervereint!", schreiben die Tierschützer auf Instagram.
Auslöser war ein Anruf aus der Tierklinik. Dort war ein weiterer Fundkater aufgenommen worden, der dem ersten wie aus dem Gesicht geschnitten ähnelt. Auch er ist ein unkastrierter Langhaar-Scottish-Fold-Kater, völlig verfilzt und voller Ungeziefer.
Das Tierheim holte den Neuankömmling ab, gab ihm den Namen Valensino und setzte ihn zu Fundkater Granini.
Die Reaktion ließ keine Zweifel offen: "Die beiden verstanden sich sofort bestens, und es gibt keinen Zweifel, dass sie Brüder sind."
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Tierschützer hoffen auf Hinweise aus der Region
Das Tierheim spricht im Fall der beiden Brüder von dem "schlimmsten Fall seit Langem". Die Verwahrlosung sei so weit fortgeschritten, dass das Fell eine "einzige Filzplatte" gewesen sei.
Zudem habe es mehrere Mitarbeiter und Stunden gekostet, Valensino und Granini "Millimeter für Millimeter" von ihrem Elend und den Parasiten zu befreien.
Die beiden Katzen werden nun versorgt und aufgepäppelt. Gleichzeitig wirft ihr Zustand viele Fragen auf. Das Tierheim vermutet, dass es noch weitere Tiere aus derselben Zucht geben könnte.
Deshalb bitten die Mitarbeiter jetzt die Öffentlichkeit um Hilfe: "Unsere Frage an euch: Kennt jemand im Raum Bergheim Fliesteden diese Katzen oder einen Vermehrer, der diese Rasse verkauft? Die beiden haben bestimmt auch noch Eltern und weitere Verwandte".
Wer Hinweise zu den beiden Katern oder zu einem möglichen Vermehrer geben kann, wird gebeten, sich beim Tierheim Bergheim zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim