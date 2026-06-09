Kinder spielen Verstecken und bringen furchtbares Geheimnis ans Licht
Coventry (England) - Dieses furchtbare Geheimnis kam nur durch einen puren Zufall ans Licht! Beim Versteckspielen in einem verlassenen Garten in Coventry entdeckten Kinder in einem tiefen, modrigen Teich eine tote Katze. Als eine herbeigerufene Nachbarin das Wasser mit einem Netz durchsuchte, kam der blanke Horror zum Vorschein: Auf dem Grund des Beckens lagen die Überreste von 16 Samtpfoten!
Paula Singleton, die in der Straße als die "Katzen-Lady" bekannt ist und sich rührend um Streuner kümmert, fand in dem schlammigen Grab ihre eigenen zwei Lieblinge wieder.
"Gingernut" und "Clyde" waren Wochen zuvor spurlos verschwunden. Der Anblick der leblosen Körper war so schrecklich, dass die Bilder unter Verschluss bleiben müssen – einigen Katzen fehlten ganze Gliedmaßen, anderen der Kiefer.
Die Polizei und die Tierschutzorganisation RSPCA gehen von einem tragischen Unfall aus.
Die Katzen seien beim Trinken über die steilen Betonwände hineingefallen und ertrunken. In der Nachbarschaft glaubt das keiner.
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Kann das Rätsel gelöst werden?
Dass die Tiere freiwillig in die Algenbrühe gesprungen sein sollen, glaubt hier niemand. Gegenüber BBC stellte Paula fassungslos klar: "Es ist verrückt zu glauben, dass sie da einfach nur hineingefallen sind. Diese Katzen suchen sich keinen so großen Teich aus, um etwas zu trinken. Die würden eher aus einer Pfütze trinken."
Was den Fall noch unheimlicher macht: Auf Fotos vom Fundort sind blaue OP-Handschuhe im Wasser zu sehen, und eine ganze Box davon stand auf einem Tisch im verlassenen Garten. Hat hier ein skrupelloser Tierquäler sein Unwesen getrieben? Das Rätsel wird wohl ungelöst bleiben.
Weil die Tierkadaver nach der Bergung fälschlicherweise eingefroren statt nur gekühlt wurden, können die Tierärzte bei der Obduktion jetzt nicht einmal mehr feststellen, ob die Katzen lebendig oder schon tot in denselben Teich geworfen wurden.
Titelfoto: Buldmonatge: 123rf, michalknitl / 123rf, gorgev