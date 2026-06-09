Kinder spielen Verstecken und bringen furchtbares Geheimnis ans Licht

Coventry (England) - Dieses furchtbare Geheimnis kam nur durch einen puren Zufall ans Licht! Beim Versteckspielen in einem verlassenen Garten in Coventry entdeckten Kinder in einem tiefen, modrigen Teich eine tote Katze . Als eine herbeigerufene Nachbarin das Wasser mit einem Netz durchsuchte, kam der blanke Horror zum Vorschein: Auf dem Grund des Beckens lagen die Überreste von 16 Samtpfoten!

Auf dem Grund des Teiches wurden die Überreste diverser Katzen gefunden. (Symbolbild) © 123rf, michalknitl

Paula Singleton, die in der Straße als die "Katzen-Lady" bekannt ist und sich rührend um Streuner kümmert, fand in dem schlammigen Grab ihre eigenen zwei Lieblinge wieder.

"Gingernut" und "Clyde" waren Wochen zuvor spurlos verschwunden. Der Anblick der leblosen Körper war so schrecklich, dass die Bilder unter Verschluss bleiben müssen – einigen Katzen fehlten ganze Gliedmaßen, anderen der Kiefer.

Die Polizei und die Tierschutzorganisation RSPCA gehen von einem tragischen Unfall aus.

Die Katzen seien beim Trinken über die steilen Betonwände hineingefallen und ertrunken. In der Nachbarschaft glaubt das keiner.