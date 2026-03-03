Er sucht sehnlichst ein Zuhause: Kater Til kommt per Tierrettung ins Tierheim
Köln - Das Tierheim Köln-Dellbrück sucht ein passendes Zuhause für Kater Til. Wie schon etliche Tiere vor ihm war der schneeweiße Stubentiger vor einiger Zeit als Fundkatze in der Einrichtung gelandet.
Wie Tils Pfleger auf der Tierheim-Website berichteten, hatten seine ehemaligen Besitzer den hübschen Europäisch-Kurzhaar-Kater in einem Garten ausgesetzt, ehe man ihn entdeckte und schließlich mit der Tierrettung in die Einrichtung brachte, wo er von den Kölner Tierrettern in Obhut genommen wurde.
Wer den armen Vierbeiner einfach ausgesetzt hatte und warum, blieb - wie so oft - ungeklärt.
Im Katzenhaus angekommen, benötigte Til dann erst einmal ein wenig Zeit, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen, und verhielt sich anfangs noch unsicher und zurückhaltend.
Nachdem die Pfleger ihrem Schützling aber die nötige Zeit gegeben hatten, merkten sie, dass er allmählich Vertrauen fasste - und nicht nur das!
Wenn das Eis nämlich einmal gebrochen ist, mausert sich der Stubentiger zum regelrechten Schmusetiger, sucht aktiv die Nähe zum Menschen und genießt die Streichel- und Spieleinheiten dabei in vollen Zügen.
Für den stattlichen Kater, der nach Schätzungen der Mitarbeiter etwa im Jahr 2024 geboren wurde, suchen die Mitarbeiter nach Menschen, die "immer an seiner Seite stehen und ihn niemals wieder im Stich lassen", wie das Tierheim potenzielle Interessenten vorab informierte.
Seine neuen Besitzer sollten zudem einen gesicherten Balkon im Angebot haben und im Idealfall häufig daheim sein, damit Til nicht lange alleine bleiben muss.
Die Fellnase wünscht sich nach Angaben ihrer Pfleger sehnlichst ein richtiges Zuhause bei lieben Katzenfreunden - hoffentlich erfüllt sich Tils Wunsch nun so schnell wie möglich.
Wer den niedlichen Kater kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Til gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Köln-Dellbrück/Website