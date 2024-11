Er will endlich ankommen: Charakter-Kater sehnt sich nach liebevollem Zuhause

Troisdorf - Das Tierheim Troisdorf ist auf der Suche nach einem geeigneten Zuhause für Kater Michael, der schon seit einer Weile in der Obhut der Tierretter lebt. Ob das Glück sich nun endlich auf die Seite des Vierbeiners schlägt?

Kater Michael war schwer krank, als er vor einiger Zeit im Troisdorfer Tierheim eintraf. © Instagram/tierheim__troisdorf

Michael ist ein wahrer Charakterkater: einzigartig, selbstbewusst und voller Eigenheiten. Er weiß, was er will und zeigt das auf seine ganz eigene, charmante Weise, wie das Troisdorfer Tierheim am Sonntag bei Instagram berichtet.

Wenn der fünf Jahre alte Stubentiger Nähe sucht, fordert er diese ein - jedoch nur, wenn es ihm gerade in den Kram passt. Kuscheln ist nämlich ein Privileg, das Michael nur dann zulässt, wenn er sich wirklich danach fühlt, wie auch ein Video zeigt, in dem der Vierbeiner gerade ein paar Streicheleinheiten genießt.

Das Tierheim wünscht sich von Herzen, dass der eigensinnige Kater Menschen findet, die ihn genauso nehmen, wie er ist. Doch das ist gar nicht so leicht.

Dass es mit einer Vermittlung bislang nicht geklappt hat, könnte auch daran liegen, dass der Vierbeiner mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Als er vor einiger Zeit ins Tierheim kam, war Michael nämlich schwer krank, wie seine Pfleger berichten.