Erst drei Monate alt: Vier quirlige Katzenkinder suchen liebevolles Zuhause

Bergheim - Das Tierheim Bergheim sucht ein neues Zuhause für vier quirlige Katzenkinder , die in der Einrichtung aufgewachsen sind. Die niedlichen Vierbeiner sollen jedoch nicht in einzelne Haushalte ziehen, sondern jeweils zu zweit vermittelt werden.

So suchen die Mitarbeiter nach Menschen, die neben reichlich Platz auch gute Nerven für die verrückten kleinen Gesellen haben - und selbstverständlich jede Menge "Liebe im Herzen".

Alleine sollen sie aber nicht in ihr neues Leben starten. "Wir möchten sie jeweils zu zweit vermitteln", informierte das Tierheim.

Nachdem die Kitten sich seit ihrer Geburt prächtig entwickelt haben und inzwischen endlich groß und stark genug sind, um in ein neues Leben zu starten, sind die Bergheimer Tierretter nun auf der Suche nach einem passenden Zuhause für die Kätzchen.

Demnach war die Mutter der vier zuvor als Fundkatze in der Einrichtung gelandet und hatte das Quartett quasi als blinde Passagiere eingeschleust.

Die Katzen werden sowohl in Wohnungshaltung als auch in ein Zuhause mit Freigang vermittelt. © Tierheim Bergheim/Website

Für ihre Schützlinge können sich die Bergheimer Tierretter sowohl ein Zuhause in Wohnungshaltung (inklusive gesichertem Balkon) vorstellen als auch ein Zuhause in einer verkehrsberuhigten Gegend, in der sie später ihren Freigang genießen können.

Wichtig ist nur, dass ihre neuen Besitzer ihnen ein Leben lang zur Seite stehen und mit den Kleinen durch dick und dünn gehen, wie die Mitarbeiter betonten.

Wer die niedlichen kleinen Rabauken kennenlernen möchte, kann per E-Mail an info@tierheim-bergheim.de Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über die getigerten Katzenkinder gibt's zudem auf der Website des Tierheims.