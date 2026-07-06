Erst verlor er sein Zuhause, dann kam die üble Diagnose: Wer hilft Europäisch Kurzhaar-Kater Puma?

Hamburg - Schreckliches Schicksal: Europäisch Kurzhaar-Kater Puma musste sein gewohntes Zuhause schweren Herzens verlassen. Der Achtjährige lebt seit Juni im Hamburger Franziskus-Tierheim, nachdem sich seine Halterin aus gesundheitlichen Gründen nicht länger um ihn kümmern konnte.

Europäisch Kurzhaar-Kater Puma sucht ein ruhiges Zuhause. Er hat Diabetes. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Doch damit nicht genug: Kurz nach seiner Ankunft stellte sich heraus, dass auch Puma selbst gesundheitlich schwer angeschlagen ist. Eine Blutuntersuchung brachte die Diagnose: Diabetes.

Noch steckt Puma mitten in seiner Eingewöhnungsphase im Tierheim. Bevor die regelmäßige Behandlung der Krankheit beginnen kann, arbeiten die Tierpfleger zunächst daran, sein Vertrauen zu gewinnen.

Der sensible Kater ist Menschen gegenüber noch sehr unsicher und weiß oft nicht, wie er in neuen Situationen reagieren soll. Trotzdem gibt es bereits kleine Lichtblicke: Besonders mit leckeren Snacks lässt sich Puma vorsichtig aus der Reserve locken, heißt es auf der Website des Tierheims.

Mittlerweile genießt er sogar erste sanfte Streicheleinheiten und macht Tag für Tag kleine Fortschritte.

Sein Futter wurde bereits auf eine spezielle Diät für Diabetes umgestellt. Bis seine Erkrankung optimal eingestellt ist, werden jedoch noch Geduld und Zeit benötigt. Deshalb sucht Puma ein ruhiges Zuhause bei erfahrenen Katzenhaltern.

Auch der Umgang mit Spritzen sollte für zukünftige Halter kein Problem sein, denn regelmäßige Insulingaben sowie tierärztliche Kontrollen werden die Fellnase dauerhaft begleiten.