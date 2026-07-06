Er liebt Streicheleinheiten: Feelgood-Manager Schlumpi sucht ein neues Zuhause

Oelzschau - Er liegt entspannt auf dem Bürostuhl und klettert auch mal auf die Schulter seiner Helfer, so präsentiert sich aktuell Kater Schlumpi aus dem Tierheim Oelzschau bei Leipzig auf Facebook . Der Kleine ist ein richtiger Sonnenschein. Was ihm allerdings noch fehlt: Ein ruhiges Zuhause.

Feelgood-Manager sucht ein Zuhause: Unter anderem mit diesen Bildern stellt sich Schlumpi aktuell auf der Facebook-Seite des Tierheims Oelzschau vor. © Montage: Screenshots/facebook.com/TierheimOelzschau

Und genau das suchen die Tierhelfer nun für die kleine Samtpfote, die im Tierheim nicht nur die Rolle des "zertifizierten Feelgood-Managers" eingenommen hat, sondern natürlich auch die des Bürokaters.

Dass Schlumpi noch immer ein Zuhause sucht, scheint für die Mitarbeiter des Tierheims dabei nur schwer zu verstehen. Ihnen zufolge gibt es viele Gründe, sich in den Kater zu verlieben.

So gehöre Schlumpi nicht mehr zu den jüngsten Katzen. Spielen stehe deshalb nicht mehr jeden Tag auf seinem Programm - "meistens zumindest".

Was Schlumpi sich aber jeden Tag wünsche: Ganz nah bei seinen Menschen zu sein. "Er liebt Streicheleinheiten, er liebt Aufmerksamkeit und er liebt einfach das Zusammensein", so die Tierfreunde.

Medikamente nehme Schlumpi ganz ohne Probleme. "Er ist quasi der beste Patient der Welt."

Was ihm jetzt noch fehle, sei ein ruhiges Zuhause mit Menschen, die ihn sehen und ihn so lieben, wie er ist.