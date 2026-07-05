Katzenpaar ergänzt sich perfekt: Finden Hansi und Nanni ihr Happy End?

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Der Tierschutzverein München bemüht sich um ein neues Zuhause für die Katzen Nanni und Hansi. Finden die Samtpfoten ihr Glück?

Von Friederike Hauer

München - Der Münchner Tierschutzverein sucht ein neues Zuhause für die Katzen Hansi und Nanni. Findet das Duo sein Glück?

Nanni (l.) und Hansi suchen ein gemeinsames Zuhause.
Nanni (l.) und Hansi suchen ein gemeinsames Zuhause.  © Tierheim München

Hansi (ca. 2022 geboren) und Nanni (ca. 2026 geboren) kamen als Fundtiere ins Tierheim und werden nur gemeinsam vermittelt, da sie sehr aneinanderhängen.

Beide hoffen auf einen ruhigen Platz in reiner Wohnungshaltung. Über einen vernetzten Balkon würde sich das Paar dabei aber sicher sehr freuen.

Ältere Kinder, die respektvoll mit Haustieren umgehen können, wären kein Problem für Hansi und Nanni.

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Katzen Retter prüfen Mikrochip von Katze: Was sie da lesen, können sie kaum glauben

Während sich Hansi anfangs noch schüchtern zeigt, geht Nanni gesprächig und neugierig auf Menschen zu. Sie kuschelt gerne und genießt jede Aufmerksamkeit.

Damit sich beide wohlfühlen, sollten ihnen Interessenten mit Geduld begegnen. Mit ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten ergänzen sich Hansi und Nanni perfekt.

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Nanni (l.) geht offen auch Menschen zu, ihr Partner Hansi braucht etwas länger, um Vertrauen zu fassen.
Nanni (l.) geht offen auch Menschen zu, ihr Partner Hansi braucht etwas länger, um Vertrauen zu fassen.  © Bildmontage: Tierheim München (2)
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Da Hansi unter einem Vitamin-B12-Mangel leidet, muss er in nächster Zeit einmal wöchentlich eine Spritze beim Tierarzt bekommen. Die Pfleger im Katzenhaus beraten Dich hierzu gerne ausführlich.

Kannst Du dem Paar ein neues Zuhause schenken? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000250 und vereinbare einen Besuchstermin im Tierheim.

Titelfoto: Bildmontage: Tierheim München (2)

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