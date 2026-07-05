Katzenpaar ergänzt sich perfekt: Finden Hansi und Nanni ihr Happy End?

München - Der Münchner Tierschutzverein sucht ein neues Zuhause für die Katzen Hansi und Nanni. Findet das Duo sein Glück?

Nanni (l.) und Hansi suchen ein gemeinsames Zuhause. © Tierheim München

Hansi (ca. 2022 geboren) und Nanni (ca. 2026 geboren) kamen als Fundtiere ins Tierheim und werden nur gemeinsam vermittelt, da sie sehr aneinanderhängen.

Beide hoffen auf einen ruhigen Platz in reiner Wohnungshaltung. Über einen vernetzten Balkon würde sich das Paar dabei aber sicher sehr freuen.

Ältere Kinder, die respektvoll mit Haustieren umgehen können, wären kein Problem für Hansi und Nanni.

Während sich Hansi anfangs noch schüchtern zeigt, geht Nanni gesprächig und neugierig auf Menschen zu. Sie kuschelt gerne und genießt jede Aufmerksamkeit.

Damit sich beide wohlfühlen, sollten ihnen Interessenten mit Geduld begegnen. Mit ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten ergänzen sich Hansi und Nanni perfekt.